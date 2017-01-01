物流と販売成長のための運送会社向け動画メーカー

スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、驚くべきマーケティング動画を簡単に作成し、販売を促進します。

潜在的なビジネスクライアント向けに、45秒のダイナミックな動画をデザインし、ある運送会社のグローバルな展開と効率性を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、アニメーション化されたインフォグラフィックスと成功した配送のクイックカットを組み合わせ、HeyGenのAIアバター機能を使用して、主要なサービスを説明する自信に満ちたAIアバターのナレーションを加えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中小規模の運送業者を対象に、マーケティングの効率化を目指した30秒の魅力的なプロモーション動画を制作します。明るい色彩と親しみやすい、情報豊富なボイスオーバーを用いたクリーンでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなイメージを伝えます。
サンプルプロンプト2
既存および新規顧客向けに、運送会社の新しいエクスプレス配送サービスを発表する60秒の簡潔なアナウンス動画を作成します。ビジュアルスタイルは洗練されて魅力的にし、高品質なストック映像とカスタムブランディングを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じてプロフェッショナルで権威あるナレーションを簡単に生成します。
サンプルプロンプト3
新しい従業員やクライアントが複雑な配送プロセスをステップバイステップで理解できるように設計された40秒の説明動画を開発します。ビジュアルスタイルは明確で指導的にし、わかりやすいグラフィックスとテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、正確性と一貫性を確保した詳細なスクリプトからナレーションを巧みに導き出します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運送会社向け動画メーカーの使い方

AIを活用して、運送物流ビジネス向けのプロフェッショナルなマーケティングおよびソーシャルメディア動画を簡単に作成し、オンラインプレゼンスを向上させます。

1
Step 1
動画の基盤を作成
さまざまな事前デザインされた**動画テンプレート**から選択するか、スクリプトを直接入力して開始します。このクイックスタートにより、メッセージを最大限に効果的に構築し、動画制作を簡単かつ効率的にします。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
サービスを説明するために魅力的なビジュアルでシーンを埋めます。**AIアバターナレーション**を組み込んで、スクリプトを効果的に伝え、エンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させます。
3
Step 3
ブランドに合わせてカスタマイズ
HeyGenの**ブランディングコントロール**を使用して、会社のロゴ、色、フォントで動画をパーソナライズします。これにより、**動画をカスタマイズ**し、運送会社のプロフェッショナルなアイデンティティを反映し、どのプラットフォームでも際立つようにします。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
動画が完成したら、さまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比で**動画をエクスポート**します。高品質なコンテンツを共有して、効果的にオーディエンスにリーチし、価値を伝えます。

使用例

顧客の成功事例を紹介

成功した配送とクライアントの声を強調する魅力的なAI駆動の動画を制作し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなマーケティング動画制作を簡素化しますか？

HeyGenの高度なAI動画メーカーは、魅力的なマーケティング動画の制作を効率化します。強力なスクリプトからのテキスト動画機能とAIアバターナレーションを活用して、注目を集める高品質なコンテンツを制作します。

HeyGenは私の運送会社がプロフェッショナルな動画を迅速に作成するのを助けますか？

もちろんです。HeyGenは、運送物流動画メーカーのニーズに合わせたプロフェッショナルな動画テンプレートを提供する直感的な動画エディターを提供します。ブランドと特定のメッセージを簡単にカスタマイズして、販売を促進します。

HeyGenはダイナミックな動画ストーリーテリングのためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？

HeyGenは、ダイナミックなAIアバターナレーションと洗練されたボイスオーバー生成機能をユーザーに提供します。魅力的なアニメーション動画を制作し、多様なメディアライブラリを活用してメッセージを強化し、ストーリーを本当に印象的なものにします。

HeyGenはソーシャルメディア動画やその他のカスタムコンテンツの作成に適していますか？

はい、HeyGenは多用途性を考慮して設計されています。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに動画コンテンツを簡単にカスタマイズできます。さまざまなアスペクト比で動画を簡単にエクスポートして、配信ニーズに完璧に適合させることができます。