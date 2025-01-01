船舶安全訓練ビデオジェネレーター：コンプライアンスを強化

スクリプトを迅速に魅力的な海上安全訓練ビデオに変換し、テキストからビデオへの機能でコンプライアンスと効果的なeラーニングを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な乗組員を対象にした60秒の漁船安全ビデオをデザインし、人が海に落ちた場合の一般的な緊急訓練を示します。視覚スタイルはダイナミックで緊急性があり、迅速な対応に焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された明確で簡潔な指示と字幕/キャプションでサポートされます。
サンプルプロンプト2
すべての岸壁作業員向けに、重機周辺の重要な安全遵守を強調した30秒の港湾作業員安全ビデオを開発してください。視覚スタイルはモダンでクリーン、かつ指導的で、HeyGenで利用可能なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて正しい手順と一般的な危険を強調し、明るく情報豊かな音声スタイルと組み合わせます。
サンプルプロンプト3
すべての乗船者向けに、実際のシナリオを使用して火災予防と対応に焦点を当てた50秒の強力な船舶安全ビデオを想像してください。視覚スタイルは実用的でシナリオベース、かつ理解しやすく、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してデバイス全体で最適な視聴を実現し、AIアバターによる指導的で直接的な音声スタイルを特徴とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

船舶安全訓練ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した海上安全訓練ビデオを効率的に作成し、船舶安全イニシアチブのeラーニングを合理化します。

1
Step 1
安全スクリプトを貼り付ける
既存の船舶安全訓練ビデオスクリプトをジェネレーターに貼り付けてください。高度なテキストからビデオへの機能がコンテンツの堅実な基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
AIアバターを選択して、訓練を生き生きとさせましょう。これらのAIアバターは、すべての海上安全訓練ビデオにプロフェッショナルで一貫した配信を保証します。
3
Step 3
多言語ボイスオーバーを追加する
多言語のボイスオーバーをビデオに追加して、グローバルな乗組員のアクセスを向上させ、すべての乗船者が重要な安全手順を明確に理解できるようにします。
4
Step 4
展開用にエクスポートする
AI訓練ビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、船舶安全プラットフォームのeラーニングにシームレスに統合するか、直接使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な船舶安全手順とコンプライアンス要件を、効果的な学習のための明確で理解しやすいAI駆動のビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして海上安全訓練ビデオを強化できますか？

HeyGenは強力なAI訓練ビデオジェネレーターとして、魅力的な海上安全訓練ビデオを効率的に作成することができます。カスタムAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、海事業界の重要な安全訓練基準に準拠した高品質なコンテンツを制作できます。

HeyGenが効率的な船舶安全訓練ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なテキストからビデオへの機能と豊富なテンプレートライブラリを備えており、船舶安全コンテンツのeラーニングを迅速に開発できます。これにより、制作時間を大幅に短縮しながらプロフェッショナルな品質を維持します。

HeyGenは多様な安全訓練シナリオと多言語のニーズに対応できますか？

はい、HeyGenは漁船や港湾作業員の安全ビデオを含む多様な実際のシナリオに対応したカスタム安全ビデオ制作を可能にします。その強力なボイスオーバー生成と多言語サポートにより、安全訓練が効果的にグローバルな受講者に届きます。

HeyGenは訓練ビデオのプロフェッショナルな品質と安全コンプライアンスをどのように確保しますか？

HeyGenはプロフェッショナルグレードのAIアバターと包括的なブランディングコントロールを提供し、訓練コースが安全コンプライアンス基準を満たすことを保証します。字幕やキャプションなどの機能が明確さをさらに高め、安全訓練ビデオを効果的で情報豊かにします。