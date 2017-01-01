AIを活用した簡単なシフト引き継ぎビデオメーカー

スクリプトからプロフェッショナルなシフト引き継ぎビデオを簡単に生成。知識保持を向上させ、ワークフローを効率化します。

オペレーションマネージャーとチームリーダー向けに、効率的なシフト引き継ぎを重視した45秒のプロフェッショナルなシフト引き継ぎビデオを作成してください。このビデオは、クリアで落ち着いた声でのナレーションを含む、洗練された企業向けの視覚効果を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員とトレーニング部門向けに、優れた知識保持を目指した60秒の魅力的なトレーニングモジュールビデオを開発してください。親しみやすいAIアバターを使用して、情報豊かなトーンで励ましのメッセージを伝え、字幕/キャプションで明確さを高め、全体的にフレンドリーなビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
さまざまな部門のシフト引き継ぎシナリオに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートを紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、部門長とブランディングチームをターゲットにします。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、ブランディングコントロールを強調し、鮮やかなビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。
サンプルプロンプト3
シフトスーパーバイザーとチームメンバー向けに、シフト交代時のコミュニケーションを大幅に改善するための50秒のモダンでクリーンなビデオを生成します。この魅力的なビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキストビデオを使用して、クイックカットとオンスクリーンテキストを組み込み、明確な合成音声で説得力のあるビジュアルを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シフト引き継ぎビデオメーカーの使い方

AIを使用して生成されたプロフェッショナルで魅力的なシフト引き継ぎビデオで、運用コミュニケーションを効率化し、スムーズな移行を確保します。

1
Step 1
シフト引き継ぎスクリプトを作成
プラットフォームに直接、運用の更新情報や重要な情報を入力することから始めます。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを自動的にビデオ用の音声に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
魅力的なプレゼンターでメッセージを強化します。多様なAIアバターのライブラリから選び、チームを代表し、重要なシフト情報を明確かつ一貫して伝えます。
3
Step 3
ブランドとスタイルを適用
組織のアイデンティティに合わせてビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、すべてのシフト引き継ぎビデオが会社のプロフェッショナルなイメージを反映するようにします。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
簡単にシフト引き継ぎビデオを生成します。プラットフォームはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、完成した魅力的なビデオを必要なすべてのチャネルで共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な引き継ぎ情報を明確に簡素化

AIビデオを利用して、複雑な運用の詳細や手順を明確に説明し、重要なシフト引き継ぎ情報が簡単に理解され、正確に伝えられるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなシフト引き継ぎビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、オペレーションマネージャーとチームリーダーがAIアバターと音声生成を使用してスクリプトからプロフェッショナルな引き継ぎビデオを生成できるように、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。これにより、効率的なシフト引き継ぎが実現し、チーム全体での知識保持が向上します。

HeyGenでシフト引き継ぎビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のビジュアルアイデンティティに合った魅力的なビデオを作成できるようにします。ロゴや好みの色を簡単に取り入れて、一貫したプロフェッショナルな外観を実現できます。

HeyGenのシフト引き継ぎソリューションにおけるAIアバターとテキストビデオの役割は何ですか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、トレーニングモジュールや運用ドキュメントの制作を自動化します。この技術により、手作業の負担が大幅に軽減され、トレーニングが標準化され、シフト交代の効率とコミュニケーションが向上します。

デジタルシフト引き継ぎにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、情報豊かなコンテンツの作成を自動化するエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供することで、デジタルシフト引き継ぎを変革します。これにより、ワークフローが効率化され、知識保持が確保され、堅牢な記録管理が提供され、責任感と運用効率が向上します。