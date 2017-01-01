シフト引き継ぎトレーニングビデオメーカー：ワークフローの効率化

AIアバターを活用して、明確なコミュニケーションを実現し、魅力的で標準化されたトレーニングビデオを簡単に作成しましょう。

医療や物流の忙しいチームリーダーやマネージャー向けに、効率的なシフト引き継ぎがどのように改善されるかを示す45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルにし、簡単なアニメーションを使用し、親しみやすくも権威ある声でナレーションを行います。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を紹介し、既存の引き継ぎプロトコルを迅速に変換できることを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門やトレーニングコーディネーター向けに、シフト引き継ぎの標準化されたトレーニングビデオの作成方法を紹介する60秒の内部トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的にし、プロフェッショナルな背景と明確なテキストオーバーレイを特徴とし、中立的で情報提供的な声でナレーションを行います。「AIアバター」を使用して、すべてのトレーニングモジュールで情報を一貫して提示し、毎回プロフェッショナルな引き継ぎビデオを確保する利点を強調してください。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、シフト引き継ぎの成功のための重要なステップを説明する30秒の魅力的なトレーニングビデオをデザインしてください。ビデオはダイナミックで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、共感できるシナリオとアップビートな背景音楽を取り入れ、温かく励ましの声でナレーションを行います。HeyGenの「テンプレートとシーン」が、特定の会社のガイドラインに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できることを指摘してください。
サンプルプロンプト3
監督者やチームリーダー向けに、シフト変更時のコミュニケーションを向上させるワークフロー自動化の役割を強調する50秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて直接的であり、インフォグラフィックとプロセスフローアニメーションを使用し、自信に満ちた明確な声でナレーションを行います。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を、これらの重要なワークフロー自動化の説明のためにプロフェッショナルなナレーションを迅速に生成するツールとして紹介し、コミュニケーションの向上を確保してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シフト引き継ぎトレーニングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なシフト引き継ぎトレーニングビデオを効率的に作成し、チーム全体での明確なコミュニケーションと標準化されたワークフローを確保します。

1
Step 1
プロジェクトを作成する
シフト引き継ぎに特化したカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、トレーニングビデオの構造的な基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
スクリプトを貼り付けてテキストをビデオに簡単に変換するか、重要な引き継ぎ情報を伝えるための自然な音声を生成します。
3
Step 3
AIアバターを選択する
多様なAIアバターのライブラリから選択し、トレーニングをプレゼンテーションし、シフト引き継ぎガイドにプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
プロフェッショナルな引き継ぎビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートし、トレーニングを標準化し、シフト間のコミュニケーションを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手続き情報の明確化

.

AIアバターとテキスト-ビデオを利用して、複雑な手続きや指示を簡素化し、複雑なシフト引き継ぎプロトコルを容易に理解し、実行可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてシフト引き継ぎトレーニングビデオを向上させますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで標準化されたシフト引き継ぎトレーニングビデオの作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオを利用することで、魅力的なコンテンツを迅速に生成し、チーム全体の効率とコミュニケーションを向上させます。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、エンドツーエンドのビデオ生成を可能にするため、効果的なAIビデオメーカーです。これにより、複雑なビデオ編集スキルなしで高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは標準化され、魅力的なトレーニングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとロゴやカラーオプションを含む強力なブランディングコントロールを提供し、標準化され、魅力的なトレーニングビデオを制作するのに役立ちます。これにより、すべての教育コンテンツにおいて一貫性とプロフェッショナリズムが確保されます。

HeyGenはどのようにしてビデオ作成ワークフローを効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオや自動ボイスオーバー生成などの機能を通じて、ビデオ作成ワークフローを効率化します。このワークフローの自動化により、制作時間が大幅に短縮され、高品質なビデオを効率的に作成できます。