医療や物流の忙しいチームリーダーやマネージャー向けに、効率的なシフト引き継ぎがどのように改善されるかを示す45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルにし、簡単なアニメーションを使用し、親しみやすくも権威ある声でナレーションを行います。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を紹介し、既存の引き継ぎプロトコルを迅速に変換できることを強調してください。

ビデオを生成