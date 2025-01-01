株主ビデオメーカー: AIで投資家を引き付ける
投資家向けのアップデートを魅力的なビジュアルに変え、AIアバターでメッセージを力強く届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内チームおよび公共のソーシャルメディアチャンネルを対象に、重要な会社のマイルストーンを祝う45秒の企業記念ビデオをデザインしてください。活気に満ちたダイナミックなビジュアルスタイルと高揚感のある背景音楽を使用し、歴史的な映像と将来の予測を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、会社のブランドを強化する視覚的に豊かな物語を迅速に組み立ててください。
新しい製品機能を見込み顧客に迅速に紹介するための30秒のビジネスビデオをソーシャルメディアプラットフォーム向けに制作してください。このビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアル美学を必要とし、魅力的でテンポの速いナレーションで補完されるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されていることを確認してください。
新入社員のオンボーディング中に、複雑な内部ソフトウェアの更新を説明する90秒の情報ビデオを開発してください。視覚的なプレゼンテーションは明確で指導的であり、アニメーション化されたグラフィックと落ち着いた明瞭なナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ生成機能を使用して、字幕を追加してアクセシビリティを高めたAIビデオを効率的に作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして株主ビデオコミュニケーションを強化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな株主ビデオを簡単に作成できる先進的なAIビデオメーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオ生成を活用して、投資家向けの魅力的なアップデートを提供し、ステークホルダーとの関係を強化します。
HeyGenは会社のブランドを使ってビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、会社のブランドを使ってビデオを簡単にカスタマイズできる強力なビジネスビデオメーカーです。プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、ロゴや色のブランドコントロール、ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、ブランドアイデンティティに合った魅力的で高品質なAIビデオを作成できます。
HeyGenがビジネス向けの効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオAIを使用してプロフェッショナルなビデオを作成するための直感的なプラットフォームを提供します。音声生成や豊富なメディアライブラリなどの強力な機能により、ビデオ作成プロセスを効率化し、企業記念ビデオや会社のマイルストーンなど、さまざまな企業ニーズに最適なビジネスビデオメーカーです。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットやプラットフォームにどれほど対応していますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションなどの機能を備え、どのプラットフォームにも対応できるビデオを提供します。ソーシャルメディア、製品ビデオ、内部コミュニケーションのコンテンツが必要な場合でも、HeyGenのAIビデオツールを使用して、スクリーン録画や写真から魅力的な短いクリップを作成できます。