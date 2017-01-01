株主ビデオジェネレーター：影響力のある投資家向けアップデートを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、企業記念ビデオや会社のマイルストーンを簡単に作成します。

社内開発チーム向けに、1分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、新しい「株主ビデオジェネレーター」機能のシームレスな統合を紹介してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、UIの明確さを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成されたプロフェッショナルで明瞭なナレーションで、AIビデオジェネレーター技術の基礎を詳述します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、魅力的で高品質なAIビデオを作成する方法を示す、1.5分間の詳細なチュートリアルを開発してください。ビデオはステップバイステップの魅力的なビジュアルスタイルを採用し、クリアな音声と明確な画面上の指示を確保し、アクセシビリティと技術的理解を向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト2
技術サポートチームを対象とした2分間の情報豊富な技術ガイドを制作し、さまざまな企業記念ビデオシナリオにおけるHeyGenの「ビデオテンプレート」の最適な使用法を説明します。このビデオは、正確な図と落ち着いた権威あるナレーションを備えた明確な指導的ビジュアルスタイルが必要で、カスタマイズオプションを示すためにHeyGenのテンプレートとシーン機能を利用し、関連するアセットのためのメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
サンプルプロンプト3
DevOpsチーム向けに、HeyGenの「AIビデオメーカー」によって生成されるビデオ出力の柔軟性を強調する、45秒間の簡潔な技術概要を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に印象的で、さまざまなアスペクト比とエクスポートオプションを迅速に紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用したエネルギッシュなナレーションで、展開のためのさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

株主ビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオジェネレーターを使用して、会社のマイルストーンを祝うプロフェッショナルな株主ビデオを簡単に作成し、ステークホルダーとの関係を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けることから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストコンテンツを魅力的なビデオに変換し、会社のアップデートや記念メッセージを伝えるのに最適です。
2
Step 2
ビジュアルを選択
HeyGenの多様なビデオテンプレートから選択するか、会社を代表するAIアバターを選びます。ビジュアルを企業のブランディングとメッセージに合わせてパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的な音声を追加
HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成でメッセージを強化します。さまざまなAIボイスから選択し、株主に最大のインパクトを与えるためにメッセージを明確かつプロフェッショナルに届けます。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用してプロジェクトを完成させます。高品質なAIビデオを希望のフォーマットでエクスポートし、株主やステークホルダーとプラットフォームを超えて共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える株主メッセージを届ける

.

ビジョン、進捗、将来の展望を伝える力強く感動的なビデオを制作し、株主やステークホルダーの信頼と忠誠を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質な企業記念ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換する高度なテキストからビデオへのAIを使用して、企業記念ビデオの作成を革新します。多様なAIアバターから選択でき、高品質なAIビデオを効率的かつユーザーフレンドリーに生成するプロセスを実現します。

HeyGenは会社のブランディングとプロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をビデオにシームレスに統合できます。洗練されたボイスオーバー生成機能と組み合わせて、HeyGenはマーケティングビデオや株主コミュニケーションが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することを保証します。

HeyGenをすべてのスキルレベルのユーザーにとってアクセスしやすいAIビデオメーカーにしている技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供する、ユーザーフレンドリーなAIビデオメーカーとして設計されています。これらの技術的特徴により、誰でもプロフェッショナルなビデオを作成でき、広範な編集経験を必要としません。

効果的なコミュニケーションのために、HeyGenは株主向けのアップデートや会社のマイルストーンにどのように役立ちますか？

HeyGenは効果的なAIビデオジェネレーターとして機能し、株主に会社のマイルストーンを知らせ、ステークホルダーとの関係を強化する影響力のあるビデオを作成することを可能にします。HeyGenを活用して、メッセージを明確に伝えるプロフェッショナルで高品質なAIビデオを制作してください。