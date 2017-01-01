株主ビデオジェネレーター：影響力のある投資家向けアップデートを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、企業記念ビデオや会社のマイルストーンを簡単に作成します。
HeyGenの高度な「AIアバター」を活用して、魅力的で高品質なAIビデオを作成する方法を示す、1.5分間の詳細なチュートリアルを開発してください。ビデオはステップバイステップの魅力的なビジュアルスタイルを採用し、クリアな音声と明確な画面上の指示を確保し、アクセシビリティと技術的理解を向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加します。
技術サポートチームを対象とした2分間の情報豊富な技術ガイドを制作し、さまざまな企業記念ビデオシナリオにおけるHeyGenの「ビデオテンプレート」の最適な使用法を説明します。このビデオは、正確な図と落ち着いた権威あるナレーションを備えた明確な指導的ビジュアルスタイルが必要で、カスタマイズオプションを示すためにHeyGenのテンプレートとシーン機能を利用し、関連するアセットのためのメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
DevOpsチーム向けに、HeyGenの「AIビデオメーカー」によって生成されるビデオ出力の柔軟性を強調する、45秒間の簡潔な技術概要を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に印象的で、さまざまなアスペクト比とエクスポートオプションを迅速に紹介し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用したエネルギッシュなナレーションで、展開のためのさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質な企業記念ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換する高度なテキストからビデオへのAIを使用して、企業記念ビデオの作成を革新します。多様なAIアバターから選択でき、高品質なAIビデオを効率的かつユーザーフレンドリーに生成するプロセスを実現します。
HeyGenは会社のブランディングとプロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をビデオにシームレスに統合できます。洗練されたボイスオーバー生成機能と組み合わせて、HeyGenはマーケティングビデオや株主コミュニケーションが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することを保証します。
HeyGenをすべてのスキルレベルのユーザーにとってアクセスしやすいAIビデオメーカーにしている技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供する、ユーザーフレンドリーなAIビデオメーカーとして設計されています。これらの技術的特徴により、誰でもプロフェッショナルなビデオを作成でき、広範な編集経験を必要としません。
効果的なコミュニケーションのために、HeyGenは株主向けのアップデートや会社のマイルストーンにどのように役立ちますか？
HeyGenは効果的なAIビデオジェネレーターとして機能し、株主に会社のマイルストーンを知らせ、ステークホルダーとの関係を強化する影響力のあるビデオを作成することを可能にします。HeyGenを活用して、メッセージを明確に伝えるプロフェッショナルで高品質なAIビデオを制作してください。