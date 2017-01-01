株主向けアップデートビデオジェネレーター：AIで投資家を引き付ける
プロフェッショナルなAIアバターとビジュアルストーリーテリングを使用して、ダイナミックなビデオアップデートで株主を引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、効率的なステークホルダーコミュニケーションを求める90秒のダイナミックなビデオアップデートを開発します。ビデオは魅力的でインフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルで、会社の成長と将来の予測を示すためにアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なビジュアルストーリーテリングを迅速に組み立てましょう。
多様な国際的な株主を引き付けることを目指すグローバル企業向けに、1分間の多言語ビデオアップデートを制作します。ビジュアルの美学はモダンでグローバルであり、クリーングラフィックスとシームレスなトランジションを利用し、音声は複数の言語でのAIボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、重要な情報を世界中のオーディエンスに簡単に翻訳して届けましょう。
マーケティングマネージャー向けに、新製品の価値提案を説明する2分間のビデオプレゼンテーションを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリエイティブで教育的であり、ストックメディアとアニメーションテキストを組み合わせ、明確なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、コスト効率の高いコミュニケーションを確保しながら、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな株主向けアップデートビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAI駆動のテンプレートを活用して、プロフェッショナルなビデオアップデートの制作を効率化し、テキストを魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換します。これにより、ダイナミックなコミュニケーションのための効率的な株主向けアップデートビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けの多言語ステークホルダーコミュニケーションを支援できますか？
はい、HeyGenは強力なAIボイスオーバーとビデオの翻訳機能を提供し、多言語ビデオアップデートの作成を容易にします。自動生成されたキャプションにより、メッセージが世界中の株主にアクセス可能で引き付けられることを保証します。
HeyGenは魅力的なビデオプレゼンテーションを作成するための効果的なツールですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオシーンと豊富なAI駆動のテンプレートを提供する直感的なプラットフォームであり、企業がダイナミックなビデオアップデートを迅速に制作できるようにします。これにより、最小限の労力で株主を真に引き付けるプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションが可能になります。
HeyGenは株主向けアップデートビデオでブランドの一貫性を確保するための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを含んでおり、会社のロゴ、特定のブランドカラー、独自のメディア資産をビデオプレゼンテーションにシームレスに統合できます。これにより、すべてのプロフェッショナルなビデオアップデートがブランドアイデンティティを完璧に反映します。