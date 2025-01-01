株主報告ビデオメーカー：魅力的な年次更新を作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、投資家を驚かせる素晴らしい年次報告ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ステークホルダーや社内コミュニケーションを対象とした、ダイナミックでモダンなビジュアル美学とアップビートなバックグラウンドミュージックを用いた、魅力的な45秒の財務報告ビデオを作成します。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」機能を活用して会社の成果を活気ある説明で伝え、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して物語を強化し、ブランドの内外のメッセージを効果的に高めます。
現在および潜在的な投資家向けに、重要な財務ハイライトまたは簡単な会社の更新に焦点を当てた、インパクトのある30秒の株主報告ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは簡潔で視覚的にクリーンであり、画面上のグラフィックを通じて重要な指標を強調し、権威ある「AIアバター」によって提供されます。HeyGenの事前設計された「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオピッチを迅速に組み立て、注目を集め、自信を伝えます。
主要なステークホルダーや取締役会メンバー向けに、戦略的イニシアチブと将来の予測の洗練された概要を提供する、情報豊かな90秒の年次報告ビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報提供を重視し、明確なデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルなナレーションを優先します。「字幕/キャプション」を組み込み、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまな視聴プラットフォームに完璧に合わせたレポートを作成し、洞察が持続的な影響を与えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年次または株主報告ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的な年次および株主報告ビデオの制作を効率化し、投資家やステークホルダーに重要な財務成果を簡単に伝えることができます。すぐに使えるビデオテンプレートと強力な編集機能を活用して、プロフェッショナルな財務報告ビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは財務および投資家向けコミュニケーションビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAI生成ナレーションを活用し、スクリプトをダイナミックな投資家向けピッチビデオに変換します。これにより、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と魅力的なプレゼンテーションが可能になり、外部コミュニケーションを向上させます。
HeyGenはブランドの一貫性を維持するために財務報告ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや会社の色を追加するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、財務報告ビデオがプロフェッショナルなブランディングを反映するようにします。ビデオテンプレートをカスタマイズし、企業のアイデンティティに合わせて独自のメディアを追加することもできます。
HeyGenはどのようにしてステークホルダーや投資家にとって財務報告を魅力的にしますか？
HeyGenは、ダイナミックなビジュアルと明確なメッセージングでステークホルダーや投資家を感動させる魅力的なビデオピッチと財務報告ビデオを作成する力を提供します。データビジュアライゼーション、ストック映像、カスタムメディアを組み込んでブランドを高め、複雑な情報をアクセスしやすくします。