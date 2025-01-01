株主や投資家向けに、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを備えた、魅力的な60秒の年次報告ビデオを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、準備した財務概要を魅力的なビジュアルコンテンツにシームレスに変換し、「AIアバター」を使用して重要なメッセージを伝え、会社の業績と将来の展望を洗練されたプレゼンテーションで印象付けます。

ビデオを生成