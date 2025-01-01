セットアップチュートリアルビデオメーカー：AIで魅力的なガイドを作成

魅力的なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなハウツービデオやトレーニングコンテンツを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チーム向けに、新しいソフトウェアアップデートの主要機能を説明する2分間の包括的なトレーニングビデオを開発してください。プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを利用して、視聴者にアップデートを案内し、複雑なトレーニングビデオをより魅力的にし、普遍的な字幕を追加して理解を確実にします。
サンプルプロンプト2
マーケター向けに、新しいデジタルサービスの利点を詳述する45秒のダイナミックな説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、活気に満ちた、視覚的に豊かでダイナミックなもので、エネルギッシュなナレーションを使用してください。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを事前にデザインされたテンプレートとシーンとシームレスに統合し、説得力のあるストーリーを迅速に組み立て、説明ビデオのための魅力的なチュートリアルビデオテンプレートの優れた例を作成します。
サンプルプロンプト3
テクニカルサポート担当者向けに、高度なトラブルシューティング手順を示す90秒の詳細なソフトウェアチュートリアルビデオを生成してください。ビジュアルは明確な画面共有と注釈に焦点を当て、正確で技術的なナレーションを添えてください。HeyGenの字幕を使用して明確さを高め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、画面録画キャプチャから非常に効果的なチュートリアルビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セットアップチュートリアルビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIパワードツールでプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成。数ステップで指示を魅力的なハウツーガイドに変換します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
強力なチュートリアルビデオテンプレートを活用して、コンテンツを迅速に構築し、チュートリアルビデオを開始します。
2
Step 2
コンテンツを録画
統合された画面録画機能を使用して、プロセスの各ステップを明確に示し、効果的なハウツービデオを作成します。
3
Step 3
AIの強化を追加
多様なAIアバターから選択してコンテンツをナレーションし、チュートリアルを生き生きとさせ、エンゲージメントと明確さを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
アクセシビリティと洗練のために自動字幕を追加してビデオを仕上げます。その後、視聴者向けに高品質のチュートリアルビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセットアッププロセスを解明

AIを活用して複雑なセットアップガイドや技術的な指示を簡素化し、どのようなオーディエンスにも理解しやすいプロセスを提供します。

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように革新しますか？

HeyGenは、シンプルなテキストプロンプトから魅力的なチュートリアルビデオを生成することで、ワークフローを変革します。強力なAIアバターとリアルなテキスト読み上げナレーションを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し、HeyGenをリーディングAIチュートリアルビデオメーカーとして確立します。

HeyGenのハウツービデオのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなチュートリアルビデオテンプレートや特定のブランド資産を統合するためのツールを含む、広範なカスタマイズオプションを提供します。ストックメディアライブラリを活用して、すべてのハウツービデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにコンテンツを強化します。

HeyGenはチュートリアルコンテンツの編集と洗練のためにどのような技術的機能を提供しますか？

強力なAIビデオエディターとして、HeyGenは技術的な洗練のための必須ツールを提供します。アクセシビリティのために自動字幕を簡単に追加し、テキスト読み上げで生成されたナレーションを微調整し、オンラインビデオエディターを使用してチュートリアルビデオのすべての詳細を完璧に仕上げることができます。

HeyGenはアクセス可能で高品質なトレーニングビデオの生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高品質でアクセス可能なトレーニングビデオを生成するように設計されています。包括的な字幕を自動生成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズしてビデオをエクスポートし、4K解像度に適した洗練された出力を保証します。