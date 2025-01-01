素早く魅力的なセットアップチュートリアルビデオを作成
プロフェッショナルな音声生成を活用して、明確で簡潔な指示を提供し、魅力的なトレーニングビデオを手軽に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、従業員のための新しいオフィス機器の物理的なセットアップを紹介する2分間のトレーニングビデオを制作してください。このビデオは実践的でハンズオンの視覚スタイルを採用し、AIアバターがプロセスを明確に示し、元気で励みになる音楽の背景に正確な口頭指示を添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して、トレーニング全体を通じて一貫した親しみやすいガイダンスを提供しましょう。
意欲的なコンテンツクリエイター向けに、目立つチュートリアルビデオを作成するためのクイックヒントを提供する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。視覚スタイルは活気に満ちたグラフィック、クイックトランジション、モダンな美学を備え、エネルギッシュで情報豊富な音声トラックと組み合わせてください。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで、プロフェッショナルな外観とカスタマイズ可能なブランディングを簡単に実現しましょう。
マーケティングチームが迅速で高品質な製品デモを作成する必要がある場合に向けて、主要なビデオチュートリアルソフトウェア内での効率的な編集プロセスを示す90秒のスリークなビデオをデザインしてください。視覚的なプレゼンテーションはプロフェッショナルで効率的であり、アニメーションテキストオーバーレイとスムーズでクリーンなトランジションを特徴とし、洗練されたインストゥルメンタルスコアで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声ナレーションを必要とせずに明確なテキスト説明を提供し、アクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはセットアップチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルな音声で魅力的なビデオに変換することで、セットアップチュートリアルビデオの作成を簡素化します。事前にデザインされたテンプレートを活用することで、ビデオチュートリアルソフトウェアの広範な知識がなくても、迅速にチュートリアルビデオを作成でき、ワークフローを大幅にスピードアップします。
HeyGenはプロフェッショナルな音声とアクセシビリティのためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、高品質なプロフェッショナル音声の生成とビデオのアクセシビリティ向上のための強力な機能を提供しています。ユーザーはプラットフォーム内でAIトランスクリプトとクローズドキャプションを自動生成でき、明確なコミュニケーションとコンテンツの広範なリーチを確保します。
HeyGenは指導ビデオの編集プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは指導ビデオコンテンツの編集プロセスを大幅に簡素化します。テキストベースのビデオ編集により、スクリプトを編集するだけでビデオを洗練させることができ、複雑な調整をテキストの修正と同じくらい簡単にします。
HeyGenは詳細なトレーニングビデオのための画面録画の統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenは画面録画映像を包括的なトレーニングビデオにシームレスに統合することを可能にします。これにより、ライブデモンストレーションとAI生成の説明やアバターを組み合わせ、あらゆるプロセスのためのダイナミックで効果的なステップバイステップガイドを作成できます。