新しいCRMシステムの初期設定を新規ユーザー向けに紹介する、1分間の簡潔なサービスウォークスルービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的にし、明確なステップバイステップの画面録画を中心に、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを加え、各重要なアクションをスムーズに案内します。この指導用ビデオは、サービスを効果的にナビゲートするための理想的な出発点となります。

ビデオを生成