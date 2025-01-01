オンラインサービスビデオメーカー: 魅力的なビジネスビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ技術で、スクリプトを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした、エンゲージメントを高めるための30秒のエネルギッシュなマーケティング動画をソーシャルメディアプラットフォーム向けに開発してください。ダイナミックでテンポの速いビジュアルアプローチ、アップビートなバックグラウンドミュージック、鮮やかなビジュアルをデザインし、HeyGenのAIアバターを組み込んでソーシャルメディア動画に人間味を加えます。
eコマースビジネスや製品マーケター向けの60秒の情報豊かな製品動画を制作し、新しいガジェットの主要機能をスリークで高品質なビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションで強調します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビデオ作成プラットフォームプロジェクトに最適な映像を見つけてください。
企業コミュニケーターやチームリーダーが情報を迅速に共有する必要がある場合に向けて、モダンでクリーンなビジュアルスタイルと明確なナレーションを使用した20秒の簡潔な内部コミュニケーションアップデートをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを最大限に活用して、プロフェッショナルなサービスビデオをオンラインで作成するプロセスを効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが効果的なオンラインサービスビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、企業がプロフェッショナルなサービスビデオを迅速に制作できるようにする先進的なAIビデオ作成プラットフォームです。スクリプトからのテキストビデオやカスタマイズ可能なAIアバターなどの高度なAIビデオツールにより、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはさまざまな種類のビジネスビデオを作成できますか？
もちろんです！多用途なビジネスビデオメーカーとして、HeyGenは魅力的なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオから、情報豊かな製品ビデオや説明ビデオまで、プロフェッショナルな品質で多様なコンテンツの作成をサポートします。
HeyGenはユーザーのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを通じてビデオ作成を簡素化し、カスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。ドラッグアンドドロップ機能や強力なビデオエディターツールなどの機能を備えており、アニメーションプレゼンテーションを簡単に作成および洗練できます。
HeyGenはビデオのブランディングとローカライゼーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのビデオに統合できます。さらに、自動音声生成や字幕/キャプション機能を備えており、ビデオマーケティングの取り組みのアクセシビリティとリーチを向上させます。