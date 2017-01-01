サービストレーニングビデオメーカー: AIでオンボーディングを効率化
技術およびコンプライアンス研修のためのAIアバターを使用して、これまで以上に迅速に魅力的なトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチーム向けに、既存の技術トレーニング資料を簡単に更新する方法を示す45秒のビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で指導的なもので、画面録画とステップバイステップの説明が特徴で、正確で情報豊富なナレーションがサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、新しいバージョンを迅速に生成します。
グローバルな労働力を対象にした30秒のコンプライアンス研修ビデオを制作し、重要なポリシーの更新をカバーします。ビジュアルスタイルはフォーマルで権威あるもので、重要な規制を強調するためにクリーンなグラフィックスと画面上のテキストを使用し、オーディオはさまざまな言語で落ち着いた明確なナレーションを提供します。多言語ビデオプレーヤー体験のための重要なコンポーネントであるHeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、多様な視聴者へのアクセスと理解を確保します。
新製品の発売に関するセールスチームの動機付けとトレーニングを目的とした75秒のセールスイネーブルメントビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、製品デモ、テスティモニアル、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとともに、熱意あるナレーションが付いています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなレイアウトから始めることで、視覚的な魅力とエンゲージメントを高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIトレーニングビデオメーカーとして機能し、L&Dチームがオンボーディング、技術トレーニング、コンプライアンス研修のための魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、トレーニングビデオの制作が大幅に効率化され、コストが削減されます。
HeyGenがグローバルトレーニングと簡単な更新に効果的なツールである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを140以上の言語で活用し、トレーニングビデオをグローバルにアクセス可能にします。また、コストのかかる再撮影なしでコンテンツの簡単な更新を可能にし、資料を最新の状態に保ちます。
HeyGenはコンプライアンスや技術コンテンツなど、さまざまな種類のサービストレーニングをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なサービストレーニングビデオメーカーとして、包括的なコンプライアンス研修、詳細な技術トレーニング、影響力のあるセールスイネーブルメントコンテンツの作成に最適です。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、明確な指導を提供します。
HeyGenで作成されたトレーニングビデオが学習者にとってより魅力的な理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを特徴とし、標準的なスクリプトをダイナミックな学習体験に変えます。この革新により、トレーニングビデオ制作の影響が大幅に向上し、学習者の注意を引きつけます。