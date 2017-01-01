新入社員向けに、会社のコアバリューに焦点を当てた魅力的な60秒のイントロダクショントレーニングビデオを作成してください。このビデオには、フレンドリーなAIアバターが歓迎のメッセージと概要を伝え、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して明瞭さを確保します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、企業のプロフェッショナリズムと現代的なアニメーションを融合させ、従業員のオンボーディング体験を情報豊かで親しみやすいものにします。

ビデオを生成