サービストレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

AIアバターを使用して、魅力的で高品質なトレーニングビデオやハウツーガイドを簡単に作成し、チームを強化しましょう。

新入社員向けに、会社のコアバリューに焦点を当てた魅力的な60秒のイントロダクショントレーニングビデオを作成してください。このビデオには、フレンドリーなAIアバターが歓迎のメッセージと概要を伝え、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して明瞭さを確保します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、企業のプロフェッショナリズムと現代的なアニメーションを融合させ、従業員のオンボーディング体験を情報豊かで親しみやすいものにします。

サンプルプロンプト1
既存の顧客向けに、新しいソフトウェア機能を示す30秒の簡潔なハウツーガイドを制作してください。ビデオは視覚的にダイナミックで、「テンプレートとシーン」アプローチを利用して迅速に組み立て、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを通じてシンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変換します。音声は明るく指導的で、ユーザーに新機能を迅速に知らせるために明確なステップバイステップのビジュアルに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアントを対象に、新しいサービスの利点を紹介する45秒の説得力のあるマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して主要なコンセプトを示す、洗練された現代的なビジュアルスタイルが必要です。メッセージを強化し、販売促進の目的に強く共鳴するように、クリアな字幕/キャプションを組み込み、自信に満ちたAIボイスで伝えます。
サンプルプロンプト3
内部技術チーム向けに、複雑な手続きの更新に関する包括的なビデオドキュメントを提供する90秒の詳細なビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で正確であり、落ち着いた権威あるAIボイスが視聴者をトレーニング資料の各ステップに導きます。ビデオが異なるプラットフォームに簡単に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、すべての内部トレーニング体験において高品質を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サービストレーニングビデオジェネレーターの仕組み

トレーニングコンテンツを魅力的でダイナミックなビデオに簡単に変換します。AIを活用して、チームを魅了し教育する強力なサービストレーニング資料の作成を効率化しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからビデオへの変換機能を活用して、テキストを瞬時にビデオストーリーボードに変換し、サービストレーニングビデオジェネレーターの作成プロセスをシームレスにします。
2
Step 2
プレゼンターとシーンを選択
多様なAIアバターからトレーニングの顔を選択します。さまざまなビデオテンプレートとシーンを選んで、ブランドやコンテンツに合わせてビデオをさらにカスタマイズし、AIアバターを効果的に活用します。
3
Step 3
ブランディングと音声を追加
パーソナライズされたタッチでビデオを強化します。カスタムブランディングコントロールを適用し、バックグラウンドミュージックを追加するか、AIボイスジェネレーターを使用して自然なナレーションを生成し、ブランドの一貫性とエンゲージメントを維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるプラットフォームやオーディエンスに合わせてビデオを調整し、高品質なトレーニングビデオがシームレスに配信され、効果的な学習を実現できるようにします。

使用例

技術トレーニングを効率化

複雑な技術およびサービス手順を明確で理解しやすいビデオに変換し、効率的なスキル開発とコンプライアンスを実現します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できます。これにより、高品質なトレーニング資料や従業員のオンボーディングコンテンツの開発プロセスが効率化されます。

HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、フォントをビデオテンプレートに統合することで、すべてのマーケティングビデオやビデオドキュメントでブランドの一貫性を確保します。これにより、ブランドアイデンティティを簡単に強化できます。

HeyGenの多言語ビデオ作成の能力はどのようなものですか？

HeyGenは140以上の言語でのビデオ作成をサポートし、先進的なAIボイスジェネレーターと同期されたオーディオでシームレスなビデオ翻訳を提供します。これにより、企業はローカライズされたコンテンツを使用して、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチできます。

HeyGenのどの機能がマーケティングビデオやハウツービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの直感的なスタジオエディターと多様なビデオテンプレートは、テキストプロンプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオやハウツーガイドに変換することで、作成を簡素化します。この強力なテキストからビデオへのジェネレーターは、迅速なコンテンツ制作と簡単な更新を可能にし、時間を大幅に節約します。