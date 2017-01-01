サービストレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
AIアバターを使用して、魅力的で高品質なトレーニングビデオやハウツーガイドを簡単に作成し、チームを強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客向けに、新しいソフトウェア機能を示す30秒の簡潔なハウツーガイドを制作してください。ビデオは視覚的にダイナミックで、「テンプレートとシーン」アプローチを利用して迅速に組み立て、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを通じてシンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変換します。音声は明るく指導的で、ユーザーに新機能を迅速に知らせるために明確なステップバイステップのビジュアルに焦点を当てます。
潜在的なクライアントを対象に、新しいサービスの利点を紹介する45秒の説得力のあるマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して主要なコンセプトを示す、洗練された現代的なビジュアルスタイルが必要です。メッセージを強化し、販売促進の目的に強く共鳴するように、クリアな字幕/キャプションを組み込み、自信に満ちたAIボイスで伝えます。
内部技術チーム向けに、複雑な手続きの更新に関する包括的なビデオドキュメントを提供する90秒の詳細なビデオを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で正確であり、落ち着いた権威あるAIボイスが視聴者をトレーニング資料の各ステップに導きます。ビデオが異なるプラットフォームに簡単に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、すべての内部トレーニング体験において高品質を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できます。これにより、高品質なトレーニング資料や従業員のオンボーディングコンテンツの開発プロセスが効率化されます。
HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、フォントをビデオテンプレートに統合することで、すべてのマーケティングビデオやビデオドキュメントでブランドの一貫性を確保します。これにより、ブランドアイデンティティを簡単に強化できます。
HeyGenの多言語ビデオ作成の能力はどのようなものですか？
HeyGenは140以上の言語でのビデオ作成をサポートし、先進的なAIボイスジェネレーターと同期されたオーディオでシームレスなビデオ翻訳を提供します。これにより、企業はローカライズされたコンテンツを使用して、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチできます。
HeyGenのどの機能がマーケティングビデオやハウツービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenの直感的なスタジオエディターと多様なビデオテンプレートは、テキストプロンプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオやハウツーガイドに変換することで、作成を簡素化します。この強力なテキストからビデオへのジェネレーターは、迅速なコンテンツ制作と簡単な更新を可能にし、時間を大幅に節約します。