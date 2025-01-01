サービス要約ビデオジェネレーター: ビデオを素早く要約

AIビデオ要約ツールで瞬時に時間を節約。重要なポイントを素早く抽出し、シームレスなボイスオーバー生成で魅力的な要約を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者と学生を対象にした90秒の指導動画を制作し、YouTubeビデオ要約ツールが教育コンテンツから重要なポイントを抽出する力を示します。明確でダイナミックな画面上のテキストと明瞭で励みになるナレーションを用いた、魅力的で教育的なビジュアルスタイルを採用します。簡潔な要約を生成する容易さを強調し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを確保し、学習を強化します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターとマーケター向けに1分間のダイナミックなショーケース動画を開発し、サービス要約ビデオジェネレーターの効率性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは創造的でエネルギッシュで、多様なコンテンツ例と説得力のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングニーズに合わせて要約を迅速に適応させる方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
新しいAIツールに興味を持つ開発者や技術愛好家向けに45秒の説明動画を作成し、ビデオをテキストに要約する技術的プロセスに焦点を当て、特にトランスクリプト生成を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的で、ツールのインターフェースの画面録画を特徴とし、正確で情報豊かなナレーションでサポートします。HeyGenのボイスオーバー生成によって達成される明確さと正確さを示し、プロフェッショナルで技術的なプレゼンテーションを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サービス要約ビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して長いビデオコンテンツを迅速に簡潔で魅力的な要約に変換し、時間を節約し、重要な洞察を効率的に提供します。

1
Step 1
要約テキストを貼り付ける
既存の要約テキストまたはスクリプトを貼り付けて開始します。このコンテンツがビデオの基礎となり、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
要約を提示するために多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。これにより、カメラやスタジオを必要とせずにビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルと音声をカスタマイズする
スクリプトを洗練し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を行うことで、ビデオをさらにカスタマイズします。これにより、要約の重要なポイントが明確に伝えられます。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポートする
すべての要素が揃ったら、最終的な要約ビデオを生成します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、どのプラットフォームにも対応できるように準備し、時間と労力を節約します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと開発を強化

トレーニングモジュールの簡潔なビデオ要約を作成し、従業員や研修生の重要な情報のエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトからビデオを生成しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、ボイスオーバー生成をカスタマイズしてメッセージを効率的に伝えることができます。

HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、フォントを統合して一貫したブランド表現を可能にします。また、テンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリを活用して、ビデオをニーズに合わせてカスタマイズできます。

HeyGenのビデオには字幕を含め、さまざまなプラットフォームに最適化できますか？

はい、HeyGenは生成されたビデオに自動的に字幕/キャプションを含め、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、YouTubeを含むさまざまなソーシャルメディアや視聴プラットフォームに適した出力を最適化できます。

HeyGenはクリエイターのためにビデオ制作のワークフローを効率化しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換をシームレスに行うことで、ビデオ制作を大幅に効率化します。このAI駆動のプラットフォームは複数のステップを自動化し、クリエイターが複雑な編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナル品質のコンテンツを効率的に制作できるようにし、最終的に時間を節約します。