サービスプロモーションビデオジェネレーター: 魅力的なプロモーションを作成

スクリプトを見事なビジュアルに変換し、テキストからビデオへの機能を使用してマーケティングキャンペーンを強化し、魅力的なプロモーションビデオを作成しましょう。

152/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターがソーシャルメディアでの存在感を高めるにはどうすればよいでしょうか？現代的でテンポの速い編集とダイナミックなテキストオーバーレイを備えた45秒のプロモーションビデオをデザインし、合成ながらも魅力的なAIボイスを特徴とします。このビデオは、スクリプトからインパクトのあるコンテンツを生成する容易さを強力に示し、自動生成された字幕/キャプションを備えた効果的なマーケティングキャンペーンを実現します。
サンプルプロンプト2
Eコマース企業は魅力的な商品動画を必要としており、60秒のプロモーションビデオがそれを示すことができます。この制作は、豊富なメディアライブラリのストックサポートによって強化された洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを誇り、AIアバターが潜在顧客に主要な製品の利点を巧みに紹介します。
サンプルプロンプト3
マーケティングエージェンシーやキャンペーンマネージャーがマルチプラットフォーム戦略を最適化するのを助けるために、30秒のビデオを作成します。この作品は、トレンディで活気があり、インパクトのあるビジュアルスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を明確に示し、正確な字幕/キャプションを備え、あらゆるマーケティングキャンペーンにシームレスに統合されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サービスプロモーションビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、サービスを紹介し、すべてのプラットフォームでのリーチを拡大しましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を選択するか、AIでスクリプトを生成して開始します。これにより、「テンプレートとシーン」機能を通じてメッセージのしっかりとした基盤が提供されます。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオを追加
メディアライブラリから高品質の「ストック映像」を使用してビデオを強化し、先進的な「ボイスオーバー生成」機能を使用して自然な音声を生成します。メッセージを魅力的にしましょう。
3
Step 3
ブランドを適用
「ブランドロゴ」をアップロードし、カスタムカラーを選択して、独自のブランドアイデンティティを統合します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」により、プロモーションビデオが美学に完全に一致することを保証します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「1080p HDビデオ解像度」でエクスポートし、さまざまなプラットフォームに適したものにします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、ソーシャルメディアからウェブサイトまで、どこでもコンテンツが素晴らしく見えるようにしましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

.

強力なテスティモニアルビデオや顧客成功ストーリーを開発し、信頼を築き、新しいクライアントにサービスを効果的にプロモートします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーが魅力的でクリエイティブなプロモーションビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenのサービスプロモーションビデオジェネレーターは、AIアバター、多様なビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリを含むクリエイティブツールのスイートを提供します。これにより、注目を集め、ブランドを高める魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenが迅速なAIコンテンツ生成のための効果的なプロモビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なオンラインエディターとテキストからビデオへの機能を備えており、スクリプトからの迅速なAIコンテンツ生成を可能にします。このプラットフォームは、マーケティングキャンペーンを簡単に加速する効率的なプロモビデオメーカーとして設計されています。

HeyGenは強力なブランド一貫性を持つプロフェッショナルな説明ビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、説明ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにする強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴや色を追加できます。ビデオは1080p HDでエクスポートされ、視聴者に高品質でプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにサービスプロモーションビデオを最適化するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIボイスオーバー、自動字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能を提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにサービスプロモーションビデオを簡単に適応させることができます。これらのツールは、すべてのチャネルでメッセージがアクセス可能でインパクトのあるものになることを保証します。