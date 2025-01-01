サービスプロモビデオメーカー：ビジネス成長を促進
中小企業やソーシャルメディアに最適な、豊富なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なマーケティングプロモーションを簡単にデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術に精通した起業家向けに設計された45秒の教育的な説明ビデオを開発してください。複雑なソフトウェアサービスを紹介します。このビデオは、洗練された情報豊かなビジュアル美学を持ち、明確で簡潔なオンスクリーンテキストとプロフェッショナルなAI生成のナレーションを特徴とします。HeyGenの強力なナレーション生成機能が、スタジオ機器を必要とせずに高品質な「説明ビデオ」を制作するプロセスをどのように簡素化するかを示します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターがオンラインエンゲージメントを向上させるために求める15秒のスナッピーなソーシャルメディア広告を作成してください。ビデオはテンポが速く、視覚的に印象的で、トレンディなグラフィックスとキャッチーな効果音を備え、迅速な消費に最適化されています。HeyGenの自動字幕/キャプションが、音声再生に関係なく、すべての「ソーシャルメディア」プラットフォームで最大のリーチとアクセシビリティを確保する方法を示します。
クリエイティブエージェンシーやフリーランスのビデオプロデューサーを対象にした60秒の洗練された「サービスプロモビデオメーカー」のデモンストレーションを制作し、カスタマイズと柔軟性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルで多用途であり、多様なストック映像と説得力のある落ち着いたナレーターを特徴とします。HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートが、無限のクリエイティブな可能性を提供し、あらゆるクライアントのニーズに合わせた本当に「カスタムビデオ」を作成する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIプロモビデオメーカーは、高品質なマーケティングプロモーションの作成を効率化します。豊富なテンプレート、ストックビデオ、テキストからビデオへのAI機能を活用して、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを生成できます。
HeyGenでプロモーションビデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenを使用すると、ロゴや色のブランディングコントロールを使用してプロモーションビデオを簡単にカスタマイズできます。プラットフォームは、独自のメディア、アニメーションテキスト、ナレーションや字幕の生成をサポートし、本当にカスタムなビデオを作成できます。
HeyGenはサービスプロモビデオの作成にAI機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーであり、AIアバターとテキストからビデオへの機能を統合して、スクリプトをダイナミックなサービスプロモビデオに変換します。これは、効率的なビデオ生成のための最先端のAI機能を活用しています。
HeyGenを使用してマーケティングプロモーションを作成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、プロフェッショナルなマーケティングプロモーションの作成を簡単にします。ストックビデオを簡単に追加し、字幕を生成し、1080p HDビデオ解像度でエクスポートできます。