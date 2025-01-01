野心的な中小企業のオーナーを対象にした30秒のダイナミックなマーケティングプロモーションビデオを想像してください。次のキャンペーンを迅速に立ち上げる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、モダンで魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが、ユーザーがプロフェッショナルな「プロモーションビデオ」コンテンツを簡単に作成し、注目を集め、結果を出す方法を強調します。

ビデオを生成