プロフェッショナルな説明ビデオのためのサービス概要ビデオメーカー

プロフェッショナルなAIアバターを使用して、観客を魅了するサービス概要を作成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、コンテンツ作成プロセスを簡素化するための魅力的な60秒のサービス概要ビデオメーカーを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーションテキストとグラフィックを活用します。音声はHeyGenのボイスオーバー生成を使用して、製品の説明ビデオを簡単に作成できることを明確に説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターをターゲットにした、AIを活用したビデオ作成の力を紹介する45秒の活気あるマーケティングビデオをデザインしてください。視覚的にはダイナミックなトランジションとモダンな美学を取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。ビデオにはHeyGenのAIアバターが重要なメッセージを伝える様子を目立たせ、プロフェッショナルなマーケティングビデオが迅速に制作できることを強調します。
サンプルプロンプト2
ビデオ編集に不慣れな新進のYouTuberやソロプレナー向けに、ユーザーフレンドリーなビデオ作成プラットフォームを示す30秒のインスパイアリングなビデオを開発してください。親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、シンプルな画面上の指示と励ましのバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択して、最初の魅力的なビデオをすぐに作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやコミュニティマネージャー向けに、魅力的なコンテンツがどれほど簡単に生成できるかを示すトレンディな60秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的でモダンなポップミュージックを使用し、ソーシャルフィードで注目を集めるようにデザインされています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、書かれたブリーフを洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを紹介し、迅速なキャンペーン立ち上げに最適です。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サービス概要ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールでサービス概要ビデオを簡単に作成し、アイデアをプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに変換し、価値を明確に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
サービス概要のスクリプトを作成するか、プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択してビデオ制作を開始します。これがメッセージの基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
スクリプトを生き生きとさせます。多様な「AIアバター」から選んでメッセージを伝えるか、カスタムボイスオーバーを録音します。ダイナミックなビジュアルでナラティブを強化します。
3
Step 3
ブランドと要素をカスタマイズ
ブランドに合わせてビデオをパーソナライズします。「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を利用して一貫性を保ち、サポートアニメーションを追加し、サービス概要を洗練されたプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポート
満足したら、高品質のサービス概要ビデオを生成します。さまざまなアスペクト比で簡単に「エクスポート」し、プラットフォーム全体で共有して観客に情報を提供し、引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例でサービスの価値を示す

魅力的なAIビデオを作成し、顧客の成功事例や証言を取り入れて、サービスの効果を強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成により、プロフェッショナルな説明ビデオを効率的に制作する力をユーザーに提供します。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリとシンプルなインターフェースを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、AIボイスオーバーを完備します。

HeyGenを強力なビデオ作成プラットフォームにしている特徴は何ですか？

HeyGenはAIアバターと高度なAIテキスト読み上げ機能を備えた包括的なビデオ作成プラットフォームを提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なストックメディアライブラリを組み合わせることで、コンセプトから完成までのビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenは高品質なソーシャルメディアやマーケティングビデオを制作するのに使用できますか？

もちろんです。HeyGenはダイナミックなソーシャルメディアやマーケティングビデオを制作するための理想的なサービス概要ビデオメーカーです。ブランドコントロールを簡単にカスタマイズし、さまざまなアスペクト比を利用して、すべてのプラットフォームでプロフェッショナルなビデオが際立つようにします。

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ制作を行っていますか？

HeyGenは高度なAIを活用してシームレスなビデオ制作を行い、テキストをリアルなAIアバターと洗練されたAIテキスト読み上げでビデオに変換します。このAIを活用したビデオ作成により、制作時間と複雑さが大幅に削減されます。