デジタルマーケター向けに、30秒の魅力的なビデオマーケティング作品を開発し、AIビデオコンテンツを迅速に生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くダイナミックで、目を引くグラフィックを使用し、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックと効果的な字幕を組み合わせて、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを強調し、迅速なコンテンツ展開を可能にします。
ブランドマネージャーを魅了するために設計された、洗練された60秒のオンブランドビデオを制作し、AIアバターを通じたパーソナライズされたコミュニケーションの力を紹介します。美的感覚は洗練されており、さまざまなAIアバターが洗練された権威あるメッセージを届け、メディアライブラリ/ストックサポートとシームレスに統合して、一貫したブランドアイデンティティを確保し、全体的なビデオ作成体験を向上させます。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォーム向けに多様でトレンディなコンテンツを簡単に生成できる方法を示す、活気に満ちた20秒のショートビデオを作成します。このビデオは、視覚的に魅力的な短編スタイルを採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なメッセージを組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調して、すべてのソーシャルチャネルでの最適な表示を確保し、最大のリーチを実現するためにビデオ作成を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストをビデオスクリプトに変換し、リアルなAIアバターとナレーションを使用して魅力的なビジュアルストーリーに変え、さまざまなマーケティングやコミュニケーションのニーズに合わせてビデオ作成を簡単にします。
HeyGenで魅力的なビデオマーケティングコンテンツを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenは豊富なテンプレートライブラリと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、ソーシャルメディア、説明ビデオ、オンブランドコンテンツの迅速なビデオ作成を可能にし、ビデオマーケティングの取り組みを効率化します。
HeyGenはどのようにして私のビデオをオンブランドに保つことができますか？
HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをAIビデオに組み込むことで、一貫したブランディングを維持し、サービス概要ビデオジェネレータープロジェクトを含むすべてのコンテンツがあなたの独自のアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenはどのようなナレーションとローカリゼーションオプションを提供していますか？
HeyGenは、複数の言語で自然な音声のナレーションを提供し、ローカリゼーション機能を備えており、多様なグローバルオーディエンスに響くインパクトのあるAIビデオを作成することができます。