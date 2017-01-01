新入社員のオンボーディングを向上させるサービス志向ビデオメーカー

AIアバターを使って魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、チーム全体の知識保持を向上させます。

新入社員のための1分間の魅力的なウェルカムビデオを作成し、オンボーディングプロセスを効率化します。このビデオでは、親しみやすくプロフェッショナルなトーンで会社の重要な価値観と初期指示を伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、オフィス環境の明確なビジュアルを補完します。アクセシビリティのために自動字幕を含め、優れた社員オンボーディングリソースにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存の社員を新しいソフトウェアアップデートに導くための包括的な90秒の技術チュートリアルビデオを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、明確な音声生成と画面上のテキスト指示を生成し、すべての詳細が効果的なトレーニングビデオのために完璧に表現されるようにします。
会社内でのサービス志向の強い文化を育むことに焦点を当てた2分間のインスピレーションビデオをデザインし、オンボーディングビデオメーカーに最適です。このビデオはすべての社員を対象に、親しみやすいシナリオと鮮やかなビジュアルを通じて顧客ケアの重要性を示します。テンプレートとシーンを利用して視覚的に豊かで魅力的な物語を作成し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで会社のブランディングを強化し、真に魅力的なビデオを作成します。
最近のポリシー更新に関する45秒の簡潔な指導ビデオを全社員向けに制作し、即時の知識保持を確保します。この指導ビデオは直接的で明確であり、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。字幕を組み込んで、すべての視聴環境でのアクセシビリティを保証し、複雑な情報を迅速に伝えるのを助けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サービス志向ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで新入社員向けの魅力的なオンボーディングとトレーニングビデオを簡単に作成し、一貫したプロフェッショナルな歓迎体験を提供します。

Step 1
テンプレートを選択
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンのライブラリから選び、サービス志向ビデオの舞台をすばやく設定します。
Step 2
AIアバターでコンテンツを追加
AIアバターを使ってメッセージを自然かつプロフェッショナルに伝え、社員のオンボーディングプロセスを効率化します。
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴや色などのブランディングコントロールを統合し、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、さまざまなアスペクト比のリサイズオプションで高品質のサービス志向ビデオを簡単にエクスポートし、新入社員に向けて準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされた歓迎＆文化ビデオを作成

新入社員に温かくパーソナライズされた歓迎ビデオと魅力的な会社文化の概要を生成し、初日から帰属意識を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使って魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、カメラや俳優を必要とせずにトレーニングや技術チュートリアルのための魅力的なビデオを簡単に制作できます。これにより、効果的な指導ビデオの制作プロセスが簡素化されます。

HeyGenはすべてのオンボーディングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をすべてのオンボーディングビデオに統合できます。これにより、一貫した体験が保証され、新入社員に会社の文化を強化します。

HeyGenは指導コンテンツの学習体験を向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは音声生成と自動字幕を統合することで学習体験を向上させ、指導ビデオをアクセスしやすく理解しやすくします。これらの機能は複雑な情報を簡素化し、視聴者の知識保持を向上させます。

HeyGenのビデオエディターはプロフェッショナルなオリエンテーションビデオを作成するのにどれほど使いやすいですか？

HeyGenの直感的なビデオエディターはドラッグ＆ドロップ機能と豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、プロフェッショナルなビデオを作成するのに非常に使いやすいです。これにより、オンボーディングプロセスやその他のビデオニーズを効率的に簡素化できます。