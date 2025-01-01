新入社員のオンボーディングプロセスを効率化する方法を、プロフェッショナルな1分間のビデオで発見しましょう。人事マネージャーやトレーニングコーディネーター向けに設計されたこのビデオは、洗練された企業ビジュアルスタイルと明るく励みになる音声トラックを特徴としています。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的な歓迎シーケンスやポリシー概要を迅速に組み立て、すべての従業員に一貫性のある魅力的なスタートを提供します。

