サービスオンボーディングビデオメーカー：ユーザーを引き付け、維持する
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、従業員と顧客のためにパーソナライズされたオンボーディング体験を作成し、コンテンツ作成を簡単にします。
L&Dスペシャリストやオペレーションマネージャー向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、ビデオを使用してプロセス文書化を効果的に標準化する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的であり、明確で権威あるナレーション生成が補完します。複雑なワークフローをステップバイステップで説明し、アクセス性と明確さを確保するために正確な字幕を含め、すべてのチームメンバーが一貫したトレーニングビデオを受け取るようにします。
プロダクトマネージャーやテクニカルサポートチーム向けに、サービスの主要機能を紹介する45秒のダイナミックな製品デモビデオを開発します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、シームレスな画面録画セグメントと自信に満ちた説明的な音声を特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要な機能と利点を強調する正確なナレーションを迅速に生成し、新しいユーザーに明確さを提供します。
グローバルチームリーダーや国際人事部門向けに、さまざまな労働力のためのパーソナライズされたビデオオンボーディングに焦点を当てた、歓迎的で情報豊かな2分間のビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく包括的であり、フレンドリーで多言語の音声トラックを特徴としています。多言語トレーニングコンテンツの利点を説明し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、カスタマイズされた歓迎ビデオがどのデバイスでも完璧に見えることを保証し、グローバルな従業員が初日から真に接続されていると感じる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてサービスオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した自動化により、魅力的なサービスオンボーディングビデオの作成を簡素化します。ユーザーはAIアバターを使用してテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成し、幅広いテンプレートでカスタマイズできるため、効果的な従業員オンボーディングのための使いやすいプラットフォームとなっています。
HeyGenは従業員のオンボーディングビデオをパーソナライズするのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターと高度なAI音声オーバーを通じて、パーソナライズされたビデオオンボーディング体験を可能にします。新入社員に個人的に響くダイナミックで魅力的なビデオを作成し、会社への歓迎と効果的な導入を促進します。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ビデオ生成のためのAIを活用した自動化、高度なAI音声オーバー、自動字幕生成などの強力な技術的機能を提供します。これらの機能により、ビデオ制作プロセスが効率化され、迅速な更新とインテリジェントなワークフロー内での効率的なコンテンツ管理が可能になります。
HeyGenを使用して、企業はオンボーディングコンテンツでブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenを使用すると、企業はカスタマイズ可能なテンプレートとロゴやカラーの包括的なブランド管理を使用して、すべてのオンボーディングビデオで強力なブランドの一貫性を維持できます。これにより、オンボーディングプロセスを標準化し、ブランドアイデンティティを維持しながらコンテンツ制作を容易に拡大することができます。