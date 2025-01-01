AIでトレーニングを簡素化するサービスオンボーディングビデオジェネレーター
強力なテキストからビデオへの変換で、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、価値実現までの時間を短縮します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい顧客向けに、1分間の魅力的なウェルカムビデオを作成し、新しいソフトウェアサービスへのオンボーディングをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的かつ歓迎的であり、既製のテンプレートとシーンを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。このビデオは、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換し、洗練されたプレゼンテーションを作成することを目指しています。
企業トレーナー向けに、新しいコンプライアンスプロトコルを説明する2分間の詳細なトレーニングビデオを制作してください。構造化され、視覚的にサポートされたスタイルを採用し、テキストからビデオへの変換を利用して、密なポリシードキュメントを理解しやすい形式に変換し、正確な字幕/キャプションで強化します。オーディオは落ち着いた権威ある声を維持し、効果的なトレーニングビデオを確保します。
サービスオンボーディングビデオジェネレーターの新機能を紹介する45秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルはモダンで洗練され、エネルギッシュであり、自信に満ちた説得力のある声で補完され、HeyGen AIビデオジェネレーターによって強化されます。メディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を取り入れ、主要な利点を視覚的に示し、潜在的なユーザーを引き付けます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAIを使ってオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、`テキストからビデオへの変換`をプロフェッショナルなオンボーディングコンテンツに変え、`AIアバター`と`ボイスオーバー生成`を特徴とし、プロセス全体を効率化します。これにより、トレーニングやサービスオンボーディングのための効率的な`エンドツーエンドのビデオ生成`が可能になります。
HeyGenはオンボーディングビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、オンボーディングビデオを完全にカスタマイズできる強力な`ビデオ編集ツール`と`ブランディングコントロール`を提供します。ロゴを統合し、色を調整し、`テンプレートとシーン`を使用し、包括的な`メディアライブラリ`にアクセスしてブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けにオンボーディングビデオをローカライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、グローバルな`社員オンボーディング`や`顧客オンボーディング`のための`多言語コンテンツ`の作成に優れています。`AIボイスオーバー`と自動`字幕生成`機能により、シームレスな`ローカライゼーション`を実現し、メッセージが多様なチームに届くようにします。
初期作成を超えて、HeyGenはオンボーディングビデオの継続的な更新をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、迅速な`テキストからビデオへの変換`と`リアルタイムコラボレーション`を可能にすることで、`ビデオ作成ツール`のワークフローを大幅に最適化します。このAI駆動プラットフォームは、新しいコンテンツの生成や、進化するサービスオンボーディングのニーズに合わせた既存の`トレーニングビデオ`の`自動更新`を容易にします。