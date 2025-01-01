サービス説明動画メーカー：魅力的な動画を素早く作成

AIアバターを活用してメッセージを生き生きと伝え、ダイナミックなサービス説明で観客を魅了しましょう。

新しいデジタルサービスを立ち上げるスタートアップ向けに、ユーザーの関心を素早く引きつける60秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルにし、製品インターフェースと対話する遊び心のあるアニメーションキャラクターをフィーチャーし、熱意あふれるフレンドリーなAIボイスオーバーを添えます。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、これらの「魅力的なビジュアル」をどれほど簡単に実現できるかを強調してください。

サンプルプロンプト1
B2B企業が潜在的なクライアントをターゲットにした、複雑なSaaS提供を簡素化する45秒のアニメーション説明動画をデザインしてください。動画はクリーンでモダンな美学を採用し、スムーズなトランジションとプロフェッショナルなグラフィックスを使用し、明確で権威あるAI生成のボイスオーバーを添えます。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを活用して、広範なデザインスキルなしで効果的な「サービス説明動画メーカー」になる利点を示してください。
サンプルプロンプト2
新しい製品機能を発表するソーシャルメディアマーケター向けに、即時のエンゲージメントを促進する30秒の「アニメーション動画」を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかな色彩、ダイナミックなテキストオーバーレイ、クイックカットを取り入れ、アップビートでトレンドの背景音楽に同期させます。スクリプトからのテキストを使用して、どれほど簡単にコンテンツを生成し、影響力のあるソーシャルメディアキャンペーンを作成できるかを説明してください。
サンプルプロンプト3
新入社員のオンボーディングに焦点を当てたHR部門向けに、会社の方針や独自のソフトウェアに関する情報を提供する60秒の情報動画を開発してください。ビジュアルスタイルはクリアでプロフェッショナルにし、クリーンなホワイトボードアニメーションやプレゼンテーションに似せ、消化しやすい箇条書きと関連するストック画像を組み合わせ、落ち着いた励ましのAI生成ボイスを添えます。メディアライブラリ/ストックサポートがどれほど簡単にこのような「トレーニング動画」を内部コミュニケーションのために作成できるかを強調してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サービス説明動画メーカーの使い方

AIを活用したツールで魅力的な説明動画を簡単に作成し、サービスの説明を数分で魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートやシーンから選ぶか、自分のメディアをアップロードしてプロジェクトを開始し、説明動画の舞台を整えます。
2
Step 2
スクリプトシーンを生成する
サービス説明のスクリプトを貼り付けると、AIが即座に魅力的なビデオシーンに変換し、スクリプトからのテキストを活用して物語を構築します。
3
Step 3
AIアバターでパーソナライズ
ダイナミックなAIアバターで説明を強化します。キャラクターを選んでカスタマイズし、サービス説明にプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えます。
4
Step 4
傑作をエクスポート
完成したら、サービス説明動画を簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ソーシャルメディアから内部コミュニケーションまで、どのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにし、プロフェッショナルな結果を達成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用した説明動画でトレーニングプログラムを強化し、エンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートを使用して、魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成できるようにします。AIを活用した動画作成プロセスと多様なビデオスタイル、使いやすいインターフェースにより、スクリプトから画面までの完全なクリエイティブな柔軟性とカスタマイズが可能です。

HeyGenは動画をより魅力的にするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターや高度なAIボイスオーバー生成を含む強力なクリエイティブツールを提供し、エンゲージメントを高めます。ユーザーはまた、ロイヤリティフリーの画像やストックビデオを含む豊富なメディアライブラリにアクセスでき、さまざまなアニメーションオプションを使用して、視覚的に魅力的でアニメーション化された動画を作成できます。

HeyGenでAI動画の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAI動画のための広範なカスタマイズ機能を提供し、完全なクリエイティブな柔軟性を確保します。カスタムスタイルを適用し、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを通じて統合し、すべての要素を調整して、コンテンツがビジョンに完全に一致し、プロフェッショナルな美学を維持するようにします。

HeyGenはどのような目的で多用途な動画メーカーとして使用できますか？

多用途なAI動画メーカーとして、HeyGenは魅力的なサービス説明動画、製品デモ、トレーニング動画、内部コミュニケーションの更新など、さまざまなコンテンツを作成することができます。その直感的なデザインは、スクリプトを魅力的なアニメーション動画に変換し、さまざまなマーケティング戦略や教育ニーズに対応し、ソーシャルメディアで共有可能です。