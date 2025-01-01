新しいデジタルサービスを立ち上げるスタートアップ向けに、ユーザーの関心を素早く引きつける60秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフルにし、製品インターフェースと対話する遊び心のあるアニメーションキャラクターをフィーチャーし、熱意あふれるフレンドリーなAIボイスオーバーを添えます。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、これらの「魅力的なビジュアル」をどれほど簡単に実現できるかを強調してください。

ビデオを生成