サービスデモビデオメーカー: 魅力的なデモを迅速に作成

あらかじめ用意されたテンプレートとシーンを使用して、ビデオ制作の時間を節約し、スケールアップしましょう。

ソフトウェア開発者を対象にした1分間の技術的なウォークスルービデオを作成し、新しいAPIの複雑さを「ソフトウェアデモビデオメーカー」を使用してデモンストレーションします。ビジュアルスタイルはクリーンでコード中心とし、「画面録画ツール」からの明確な画面録画と正確な注釈に焦点を当てます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を通じて生成された情報豊かで落ち着いたAI音声が、技術に精通した視聴者に各ステップを案内し、高い理解を確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーを対象にした90秒のビデオを制作し、ユーザーエンゲージメントを向上させる「AI駆動のインタラクティブデモ」の力を説明します。ビジュアルアプローチはモダンでダイナミックにし、HeyGenのリアルな「AIアバター」の一人が、組み込みの「アナリティクス」を活用してユーザー行動を追跡し、製品理解を深める方法を説明します。音声はプロフェッショナルでありながら革新的なプレゼンテーションに適した、魅力的で明瞭なものにします。
サンプルプロンプト2
ITサポートスペシャリスト向けに45秒の指導ビデオをデザインし、「サービスデモビデオメーカー」を使用して一般的なトラブルシューティングプロセスを紹介します。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、画面上の重要なアクションを強調します。さまざまな環境でのアクセシビリティに不可欠なHeyGenの「字幕/キャプション」が、明確で簡潔なナレーションに自動的に付随し、すべての指示が正確に伝えられるようにします。
サンプルプロンプト3
セールスエンジニア向けに2分間の包括的なビデオを開発し、「ライブデモ録画」を通じて異なるプラットフォーム間の複雑な「統合」をデモンストレーションします。ビデオはプロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、異なるソフトウェアインターフェースとデータフロー間をスムーズに移行します。音声ナレーションは権威あるもので、技術的な利点と統合システムのシームレスな操作をB2Bの視聴者に強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サービスデモビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルで魅力的なサービスデモビデオを簡単に作成し、提供する製品を明確かつ効果的に紹介し、販売とオンボーディングを合理化します。

1
Step 1
デモコンテンツを作成
適切なビデオテンプレートを選択して、サービスデモビデオの基本構造と初期シーンを確立します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルと音声を追加
AIアバターを取り入れ、AI駆動の機能を活用して、バーチャルプレゼンターによるダイナミックなプレゼンテーションを作成します。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ロゴやブランドカラーを含むカスタムブランディングを適用して、インタラクティブな製品デモを調整し、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。
4
Step 4
デモをエクスポートして共有
適切なアスペクト比を選択して高解像度ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるように簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアデモを制作

.

サービスデモを共有可能なソーシャルメディアクリップに迅速に変換し、リーチを拡大し、より広範なオンラインオーディエンスとエンゲージします。

background image

よくある質問

HeyGenはAI駆動のインタラクティブデモの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをダイナミックなサービスデモビデオに変換します。これにより、手動での録画を必要とせずに、魅力的な製品デモビデオを効率的に生成し、コンテンツ作成プロセスを合理化します。

HeyGen内でビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的な編集ツールを提供しており、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合するカスタムブランディングオプションを含んでいます。また、幅広いビデオテンプレートやストックメディアを活用するか、自分のアセットをアップロードして、説明ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと出力品質のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、製品デモビデオ全体でアクセシビリティを向上させるための自動字幕生成を含む強力な編集ツールを備えています。さらに、アスペクト比のリサイズ機能を利用して、さまざまなプラットフォームや表示ニーズに合わせて高解像度ビデオをエクスポートすることができます。

HeyGenはデモ作成のための従来の画面録画ツールの代替を提供していますか？

はい、HeyGenは従来の画面録画ツールに代わる強力なAI駆動のアプローチを提供し、魅力的な製品デモビデオを作成します。ライブ録画セッションを必要とせずに、プロフェッショナルで一貫したデモをスケールで生成することができます。