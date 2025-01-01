サービスデモビデオメーカー: 魅力的なデモを迅速に作成
あらかじめ用意されたテンプレートとシーンを使用して、ビデオ制作の時間を節約し、スケールアップしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーを対象にした90秒のビデオを制作し、ユーザーエンゲージメントを向上させる「AI駆動のインタラクティブデモ」の力を説明します。ビジュアルアプローチはモダンでダイナミックにし、HeyGenのリアルな「AIアバター」の一人が、組み込みの「アナリティクス」を活用してユーザー行動を追跡し、製品理解を深める方法を説明します。音声はプロフェッショナルでありながら革新的なプレゼンテーションに適した、魅力的で明瞭なものにします。
ITサポートスペシャリスト向けに45秒の指導ビデオをデザインし、「サービスデモビデオメーカー」を使用して一般的なトラブルシューティングプロセスを紹介します。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、画面上の重要なアクションを強調します。さまざまな環境でのアクセシビリティに不可欠なHeyGenの「字幕/キャプション」が、明確で簡潔なナレーションに自動的に付随し、すべての指示が正確に伝えられるようにします。
セールスエンジニア向けに2分間の包括的なビデオを開発し、「ライブデモ録画」を通じて異なるプラットフォーム間の複雑な「統合」をデモンストレーションします。ビデオはプロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、異なるソフトウェアインターフェースとデータフロー間をスムーズに移行します。音声ナレーションは権威あるもので、技術的な利点と統合システムのシームレスな操作をB2Bの視聴者に強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAI駆動のインタラクティブデモの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをダイナミックなサービスデモビデオに変換します。これにより、手動での録画を必要とせずに、魅力的な製品デモビデオを効率的に生成し、コンテンツ作成プロセスを合理化します。
HeyGen内でビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な編集ツールを提供しており、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合するカスタムブランディングオプションを含んでいます。また、幅広いビデオテンプレートやストックメディアを活用するか、自分のアセットをアップロードして、説明ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと出力品質のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、製品デモビデオ全体でアクセシビリティを向上させるための自動字幕生成を含む強力な編集ツールを備えています。さらに、アスペクト比のリサイズ機能を利用して、さまざまなプラットフォームや表示ニーズに合わせて高解像度ビデオをエクスポートすることができます。
HeyGenはデモ作成のための従来の画面録画ツールの代替を提供していますか？
はい、HeyGenは従来の画面録画ツールに代わる強力なAI駆動のアプローチを提供し、魅力的な製品デモビデオを作成します。ライブ録画セッションを必要とせずに、プロフェッショナルで一貫したデモをスケールで生成することができます。