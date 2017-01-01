インタラクティブデモのための究極のサービスデモジェネレーター
AIによるボイスオーバー生成で、製品説明を明確で魅力的にするインタラクティブなデモを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーを対象とした60秒のダイナミックなビデオを想像してください。見込み客を引き付けるインタラクティブデモの力を示します。美学は現代的で活気に満ちており、HeyGenのAIアバターを使用してナレーションを行い、AI機能でパーソナライズし、視聴者に合わせたユニークなデモ体験を提供します。
プリセールスエンジニア向けに設計された90秒の情報ビデオを開発し、サービスデモジェネレーターが複雑な製品説明をどのように簡素化するかを説明します。視覚的アプローチはクリーンで技術的であり、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質のビジュアルを提供し、コンテンツが明確でプロフェッショナルであることを保証します。
小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的な製品デモを迅速に生成するスピードと効率を強調する30秒の簡潔なビデオを制作します。このビデオは明るくエネルギッシュな視覚スタイルを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがプラットフォーム全体で完璧な表示を保証し、迅速な展開のために事前に構築されたテンプレートを利用する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはデモ作成のクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、AIを活用したインタラクティブデモ、AIテキストとボイスオーバー生成、強力なパーソナライズ機能を提供することで、デモ作成のクリエイティブ能力を大幅に向上させます。カスタムブランディングや多様なテンプレートを活用して、魅力的でユニークな製品デモを迅速に構築できます。
HeyGenはインタラクティブデモのためにAIボイスオーバーとテキストを生成できますか？
はい、HeyGenはAIテキストとボイスオーバー生成に優れており、スクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを作成できます。この機能により、外部の声優を必要とせずに、ダイナミックでインタラクティブなデモを簡単に作成できます。
HeyGenの製品デモにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは包括的なカスタムブランディングオプションを提供し、ロゴや特定のカラースキームを製品デモにシームレスに統合できます。これにより、すべてのデモが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenのテンプレートはサービスデモジェネレーターのワークフローをどのように効率化しますか？
HeyGenの多様なテンプレートとサンプルコンテンツは、サービスデモジェネレーターのワークフローを大幅に効率化し、ユーザーが高品質なプレゼンテーションを迅速に作成できるようにします。これらのモジュラーテンプレートはデモ作成を効率的にし、一貫した出力を保証します。