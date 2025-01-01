サーバートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なビデオを迅速に作成

リアルなAIアバターを使用して、従業員やオンボーディングのためのプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。

173/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術サポートチーム向けに90秒の製品説明ビデオを開発し、一般的なソフトウェア問題のトラブルシューティング手順を紹介します。ビデオは情報豊かでクリーンなUIビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のある声で補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してチュートリアルを効果的に構成し、自動字幕/キャプションで明確さを追加します。
サンプルプロンプト2
開発チーム向けに45秒のクイックアップデートビデオをデザインし、新しいAPIエンドポイントの展開を発表します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックなグラフィックスを特徴とし、緊急性と興奮を伝えるエネルギッシュな声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して技術的なスクリプトを直接ビデオに変換し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化します。
サンプルプロンプト3
シニアITスタッフ向けに2分間の詳細なトレーニングビデオを制作し、サーバーメンテナンスのための複雑なシステム回復手順を詳述します。このビデオはAIビデオジェネレーターアプローチを効率的に使用して生成され、詳細で専門的なビジュアルスタイルが必要で、洗練された権威ある声で伴われます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する技術図やビジュアルエイドを組み込み、プロフェッショナルなAIアバターによって各重要なステップを視聴者に案内します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サーバートレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してサーバートレーニングコンテンツをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、チームの学習を効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
既存のトレーニング資料や新しいスクリプトを直接入力します。当プラットフォームは`スクリプトからのテキストビデオ`技術を活用し、あなたの言葉をダイナミックなビデオの基盤に変換し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選ぶ
多様な`AIアバター`からバーチャルプレゼンターを選択します。その後、適切な`ビデオテンプレート`を選ぶか、カスタムシーンをデザインしてサーバートレーニングコンテンツを視覚的にサポートし、視聴者を引きつけます。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
`トレーニングビデオ`を強化するために、メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、ブランディング要素を組み込みます。スクリプトと完全に同期する自然な`ナレーション生成`を行い、レッスンに命を吹き込みます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ワンクリックで、`サーバートレーニングビデオジェネレーター`がすべての入力を処理します。アクセシビリティのために自動的に`字幕/キャプション`を追加し、希望のアスペクト比で高品質のトレーニングビデオをエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的なサーバー概念の理解を容易にする

.

複雑なサーバー設定や手順を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、すべてのスキルレベルの人々に技術トレーニングをアクセスしやすく魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナル品質のトレーニングビデオに変換できるようにします。リアルなAIアバターを使用したこの強力なテキストからビデオへの機能により、魅力的なコンテンツの制作時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは既存のトレーニングプラットフォームやワークフローと統合できますか？

もちろんです。強力なトレーニングビデオソフトウェアとして、HeyGenはAPI統合機能を提供し、既存のシステムやワークフローにシームレスに組み込むことができます。これにより、AIキャプションやナレーションを含む自動ビデオ生成が可能になり、手動の介入なしで多様なトレーニングニーズに対応します。

HeyGenを使用してどのような種類のトレーニングコンテンツを作成できますか？

HeyGenは、包括的なサーバートレーニングビデオジェネレーターからダイナミックな製品説明や従業員オンボーディング資料まで、幅広いトレーニングビデオを制作する力を提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートや画面録画オプションを備えたHeyGenは、あらゆる学習目標に合わせてコンテンツを調整する柔軟性を提供します。

生成されたビデオにカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを通じて、トレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。また、さまざまなビデオテンプレートを利用し、リップシンクなどの高度な機能を活用して、企業イメージを強化する洗練されたプロフェッショナルな出力を実現します。