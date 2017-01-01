SEOビデオジェネレーター: YouTubeランキングを向上
スクリプトを魅力的なマーケティングビデオに変換。スクリプトからのテキストをビデオに活用して、視聴数を増やすSEO最適化コンテンツを迅速に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや教育者の皆さん、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを紹介する45秒のチュートリアルでワークフローを革新しましょう。このダイナミックなビデオは、画面録画スタイルのビジュアルと魅力的なAIアバターセグメントを組み合わせ、書かれたコンテンツを魅力的なビデオに変換するのがいかに簡単かを強調し、明確な字幕/キャプションを備え、YouTubeのSEOを向上させるのに最適です。
企業トレーナーや人事担当者の皆さん、オンボーディングプロセスを強化したいですか？この60秒の指導ビデオは、HeyGenのAIアバタージェネレーターが魅力的なトレーニングモジュールの作成をどのように簡素化するかを紹介します。洗練された企業ビジュアルと多様なAIアバターがプロフェッショナルなボイスオーバー生成によって強化され、包括的なビデオをより迅速に作成し、全体的なコンテンツ作成効率を大幅に向上させることができます。
デジタルマーケティングチームやコンテンツクリエイターの皆さん、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを迅速に再利用するのに苦労していますか？このエネルギッシュな30秒のビデオは、HeyGenの強力な機能を示し、ビデオ編集の容易さに焦点を当てています。迅速なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、最適なプラットフォームフィットを実現し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートと強力なボイスオーバー生成を活用して、すべてのチャンネルで注目を集める視覚的に魅力的なコンテンツを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはテキストからビデオジェネレーターの機能をどのように簡素化しますか？
HeyGenはユーザーがスクリプトを直接魅力的なAIビデオに変換することを可能にします。私たちのプラットフォームはコンテンツ作成プロセスを簡素化し、プロフェッショナルなマーケティングビデオを数分でテキストから生成することができます。
HeyGenはカスタムAIアバタージェネレーターのビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを特徴とするダイナミックなビデオの作成を可能にします。この機能は、トーキングヘッドプレゼンテーションに最適な多様なデジタルプレゼンターを提供することで、ビデオ編集を強化します。
HeyGenはYouTubeのSEOにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはYouTubeのようなプラットフォームに対応した非常に魅力的なSEOビデオジェネレーターコンテンツの作成を支援します。プロフェッショナルなボイスオーバーとアバターを備えたAIビデオを生成する能力により、コンテンツの質が高く、視聴者の保持に最適化されています。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適していますか？
もちろんです。HeyGenは多様な用途に対応した多目的なAIビデオジェネレーターで、ソーシャルメディアコンテンツを含みます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単に作成およびエクスポートでき、マーケティングビデオがどのプラットフォームでも完璧にフォーマットされることを保証します。