セミナー要約ビデオジェネレーター：瞬時にビデオ要約を作成

長いウェビナーや講義を簡潔なビデオ要約に変換。学生やプロフェッショナル向けに重要なポイントをシームレスなボイスオーバー生成で強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やコンテンツマーケターをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを作成し、ビデオ要約ツールを使用したコンテンツの再利用の力を示します。現代的なグラフィックとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を特徴とする魅力的なビジュアルスタイルで、長いウェビナーをソーシャルメディアや社内トレーニング用の消化しやすいハイライトに変換する方法を強調し、自動生成された字幕/キャプションを完備しています。
サンプルプロンプト2
忙しい経営者や意思決定者向けに、データ駆動型のビジュアルを備えた60秒のプロフェッショナルなビデオが、セミナー要約ビデオジェネレーターが長いウェビナーから重要な情報を効率的に凝縮する方法を強調します。このビデオでは、AIアバターが明確に重要なポイントを提示し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成によって最大のインパクトと明瞭さを提供します。
サンプルプロンプト3
学術講義についていくのに苦労していますか？大学生や生涯学習者向けに、複雑なコース資料を簡単に消化する方法を示す親しみやすくアプローチしやすい30秒のビデオを制作します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、このビデオは重要な概念の迅速な要約を示し、アクセスしやすさを高めるために明確な字幕/キャプションを追加し、学習をより効率的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セミナー要約ビデオ生成の仕組み

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、セミナートランスクリプトを魅力的で共有可能なビデオ要約に簡単に変換します。

1
Step 1
トランスクリプトを貼り付ける
まず、セミナーの詳細なトランスクリプトをHeyGenに貼り付けます。AIがテキストを処理し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してビデオにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
リアルなAIアバターの多様な選択肢から選び、セミナーの重要なポイントを視覚的に提示します。AIビデオ要約ツールが選択したアバターのために自然な音声のボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルやメディアを追加し、ブランドのロゴやカラーを適用して要約ビデオを強化します。テンプレートとシーンを活用して重要なポイントを強調し、一貫性を保ちます。
4
Step 4
要約ビデオをエクスポート
プラットフォーム全体で共有する準備が整った洗練されたセミナー要約ビデオを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、コンテンツがどこでも素晴らしく見えるようにし、洞察を効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習と記憶力を向上

ウェビナーやトレーニングセッションのAI生成要約を利用して、複雑なトピックをより消化しやすくし、参加者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育コンテンツのAIビデオ要約ジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを備えたダイナミックなプレゼンテーションに変換することで、魅力的な要約ビデオを作成する力を提供します。これにより、プロフェッショナルや学生がセミナーや講義から複雑な情報を凝縮するのに理想的なソリューションとなります。

HeyGenはプロフェッショナル向けの簡潔なビデオ要約を作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートや強力なブランディングコントロールを含む包括的なツールセットを提供し、プロフェッショナルが重要なポイントを効率的に再利用して洗練されたブランドに合わせたビデオ要約を作成できます。私たちのメディアライブラリはさらにコンテンツを豊かにします。

HeyGenは私のノートやトランスクリプトからアクセス可能で適応可能なビデオ要約を作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕とキャプションを備えたビデオを生成し、視聴者のアクセスを向上させます。また、さまざまなプラットフォームに合わせて要約ビデオのアスペクト比を簡単に調整できます。

HeyGenで生成された要約ビデオがプロフェッショナルでブランドに合った外観を維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、ブランドアイデンティティを完全にコントロールできます。ロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込むためのブランディングコントロールを活用し、生成するすべての要約ビデオがプロフェッショナルな基準を反映するようにします。