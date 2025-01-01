高性能ビデオ広告のためのsem広告ビデオメーカー
強力なスクリプトからビデオへの機能を活用して、広告キャンペーンの結果を向上させ、ビデオコストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやeコマースブランド向けに、45秒のダイナミックなビデオを開発し、生のUGCビデオコンセプトを魅力的なソーシャルメディア広告に変える方法を示します。トレンドの音楽と組み合わせたエネルギッシュなビジュアルスタイルが、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を使用して魅力的なストーリーを作成するシームレスなプロセスを強調します。
マーケティングエージェンシーやプロダクトマネージャーを対象にした60秒のインストラクショナルビデオを作成し、強力なテスティモニアルビデオ広告を効率的に制作する方法を説明します。温かい照明とインスパイアリングな背景音楽を特徴とする洗練されたビジュアルスタイルが、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ビデオテンプレートを迅速に適応させ、パーソナライズすることで最大のインパクトを与えることを強調します。
スタートアップやリーンマーケティングチーム向けに、30秒の直接的で簡潔なビデオを制作し、sem広告ビデオメーカーを使用してビデオコストを大幅に削減する方法を説明します。ミニマリストなビジュアルスタイルと権威あるナレーション生成が、伝統的な費用をかけずにプロフェッショナルな広告を作成するHeyGenの効率性を明確に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、さまざまなAIアバターを選択し、テキストを魅力的なビデオに変えることができる強力なAIビデオ広告メーカーを提供することで、AIビデオ広告の作成を簡素化します。これにより、ブランドはキャンペーンのために高品質なアセットを効率的に生成できます。
HeyGenはビデオ広告を迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを提供し、ワークフローを加速させます。さまざまなプラットフォーム向けに効果的なビデオ広告を簡単に制作でき、エンドツーエンドのビデオ生成体験を保証します。
HeyGenは広告用のテスティモニアルやUGCビデオコンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenはダイナミックなテスティモニアルビデオ広告や本格的なUGCビデオコンテンツを作成する能力があります。その多様なプラットフォームは、オーディエンスに響く魅力的なソーシャルメディア広告を制作するのに役立ちます。
HeyGenはAIアバターやスクリプトからビデオへの高度な機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは最先端のAIアバターと高度なスクリプトからビデオへの技術を活用して、スクリプトを生き生きとさせます。これにより、インパクトのあるAIビデオ広告の作成がアクセスしやすく効率的になり、クリエイティブエンジンを強化します。