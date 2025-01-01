次のキャンペーンのために、インパクトのあるAIビデオ広告を簡単に作成することを想像してください。この30秒のスポットは、小規模ビジネスのオーナーやデジタルマーケターをターゲットにしており、HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルでモダンな美学と明瞭なナレーションでメッセージを生き生きとさせる方法を紹介します。

ビデオを生成