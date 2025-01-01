セルフサービスビデオトレーニングポータルを構築する
スクリプトをAIアバターを使った動画に変換し、eラーニングの成果を向上させ、魅力的なトレーニングプログラムを提供します。
企業トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに「90秒」のダイナミックな動画を作成し、迅速に魅力的なトレーニングプログラムを開発する方法を示します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを素早くカットし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと組み合わせたビジュアルスタイルを使用してください。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが完全なカスタマイズを可能にし、コンテンツ作成を効率的かつ効果的にする方法を示します。
学習・開発の専門家や人事リーダーを対象にした「120秒」の情報動画を開発し、包括的なビデオトレーニングプラットフォームの価値を示します。データ駆動のグラフィックスと明確でプロフェッショナルなナレーションを用いた視覚的に豊かなスタイルを採用してください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してコンテンツを簡単に生成し、一貫したメッセージを伝える方法と、HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、全体的なユーザー体験を向上させる方法を説明します。
新しい学習管理システム（LMS）ソリューションを評価するITマネージャーやL&Dエグゼクティブ向けに「45秒」の洗練されたプロモーション動画を制作します。ビジュアルスタイルはモダンで効率的にし、自信に満ちたナレーションでシームレスなワークフローを示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を確保する方法と、AIの強化がコンテンツ作成を効率化し、どのLMSにも簡単に統合できる方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングプログラムのeラーニング成果をどのように向上させますか？
HeyGenは強力なビデオトレーニングプラットフォームとして、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、魅力的な教育ビデオコンテンツを作成します。これにより、さまざまなトレーニングプログラムのeラーニング成果が大幅に向上します。
HeyGenは従業員向けのセルフサービスビデオトレーニングポータルとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは組織が強力なセルフサービスビデオトレーニングポータルを確立するのを支援します。直感的な編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ユーザーはオンラインコースを簡単に作成し、トレーニングプログラムを効率的に管理できます。
HeyGenはカスタマイズ可能なトレーニングコンテンツにどのようなAI強化を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとナレーション生成を含む高度なAI強化を提供し、非常にカスタマイズされた教育ビデオコンテンツを作成します。ユーザーはまた、ブランドコントロールを利用して、組織のアイデンティティに合わせた動画を作成し、一貫したユーザー体験を確保できます。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）プラットフォームと互換性がありますか？
HeyGenはさまざまな学習管理システム（LMS）とスムーズに統合するように設計されており、ビデオトレーニングコンテンツの簡単な展開と管理を可能にします。これにより、組織全体で魅力的な教育ビデオコンテンツを作成し、配信するためのプロセスが効率化されます。