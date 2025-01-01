セルフサービスチュートリアルビデオポータルを簡単に
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に生成し、即時の回答を提供し、サポートの問い合わせを減らします。
包括的なチュートリアルビデオライブラリ内で、一般的な製品問題に対する迅速な解決策を求めるユーザー向けに、60秒の指導ビデオを開発することに焦点を当てます。視覚スタイルは、明確なステップバイステップの画面キャプチャとプロフェッショナルなオンスクリーンテキストを統合し、落ち着いた正確なナレーションでサポートされるべきです。広範なアクセス性を確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を実装し、この重要なビデオコンテンツをすべての人にとって理解しやすくします。
既存の顧客を対象とした30秒の簡潔なビデオが緊急に必要で、頻繁に質問をする彼らを仮想サービスデスクのFAQセクションに直接案内します。このビデオは、魅力的なテキストアニメーションとクリアなサウンドデザインを組み合わせたダイナミックなビジュアルデザインが必要で、自信に満ちた安心感のある声が求められます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、対話を効率的に生成するために不可欠であり、スムーズなセルフサービス体験を促進します。
新入社員や社内チーム向けに、会社のビデオホスティングポータル内でコンテンツをアップロードおよび管理する方法を明確に示す90秒の内部トレーニングビデオを作成します。視覚的な美学は企業的で非常に情報豊かであり、一貫したブランディングを維持しつつ、権威あるが親しみやすいナレーションを伴うべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、効果的な学習ビデオを効率的に作成するプロセスを簡素化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なセルフサービスチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、セルフサービスポータルのための魅力的な「チュートリアルビデオ」を簡単に作成する力を与えます。「学習ビデオ」を迅速に生成し、「顧客」を効果的に案内する「サービス」を作成できます。
HeyGenが包括的なビデオポータルを構築するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、豊富な「テンプレートとシーン」と「ブランディングコントロール」を備えた「ビデオポータル」のための「ビデオコンテンツ」の制作を簡素化します。「字幕付きのオンラインビデオ」を簡単に生成し、強力な「メディアライブラリ」を通じて資産を管理し、効率的な「ビデオホスティング」を実現します。
HeyGenは顧客トレーニングと仮想サービスデスクの提供をどのように強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、「FAQ」ビデオや「トレーニング」資料の迅速な作成を可能にすることで、「顧客トレーニング」と「仮想サービスデスク」を大幅に強化できます。「AIアバター」を使用した「テキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」を活用して、明確で一貫したサポートを提供します。
HeyGenを使ってどれくらい早くビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenを使って「ビデオコンテンツ」を制作するのは非常に迅速です。「テキストビデオ」とカスタマイズ可能な「テンプレート」を使用してスクリプトをプロフェッショナルな「ビデオ」制作に変換し、「アスペクト比のリサイズ」でさまざまなプラットフォームに対応できます。