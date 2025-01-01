自己ペース学習ビデオメーカー：魅力的なコースを作成
ダイナミックな自己ペースコースで学習者を力づけましょう。豊富なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、30秒のダイナミックな説明ビデオをデザインし、「AIビデオジェネレーター」がどのようにして魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に作成できるかを示します。ビジュアル的にはモダンで魅力的で、プロフェッショナルな「AIアバター」が元気な「音声生成」で注意を引くプレゼンテーションを行います。
オンラインコース作成者を対象とした60秒の情報ビデオを制作し、アクセス可能な「インタラクティブビデオ」コンテンツの力を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確でアクセスしやすく、画面上の「字幕/キャプション」を備え、広範な視聴者にリーチし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連ビジュアルで豊かにします。
HR部門向けにカスタマイズされた50秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを作成し、「ビデオ作成プラットフォーム」がコンテンツ開発をどのように簡素化するかを紹介します。このビデオは、クリーンで簡潔なビジュアルスタイルを持ち、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して効率的なコンテンツ生成を行い、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を示し、落ち着いた権威あるAI音声で提供されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは魅力的な教育ビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、魅力的な自己ペース学習ビデオの制作を簡素化します。AIアバターや多様なビデオスタイルを使用して、学習者の関心を維持する説明ビデオやトレーニングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはブランドの一貫性を保つためのビデオコンテンツのカスタマイズツールを提供していますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、教育ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。テンプレートとドラッグ＆ドロップ編集機能を活用して、ビデオ作成のあらゆる側面をパーソナライズできます。
HeyGenでビデオを作成するためのマルチメディア機能は何ですか？
HeyGenは豊富なマルチメディア作成ツールをサポートしています。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、リアルなAI音声でナレーションを生成し、アクセシビリティのためにAIキャプションと字幕を追加することができます。すべてが使いやすいインターフェース内で行えます。
HeyGenはビデオ編集の経験が豊富でないユーザーにも適していますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なビデオ作成プラットフォームとして設計されています。使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートにより、誰でも高品質なアニメーションビデオやマーケティングビデオを迅速かつ効率的に作成できます。