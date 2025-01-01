魅力的なトレーニングのためのセキュリティ意識向上ビデオメーカー

AIアバターを使用して、記憶に残りやすくコンプライアンスを確保する魅力的なセキュリティ意識向上ビデオを簡単に作成できます。

新入社員向けに、フィッシングメールの識別など重要なサイバーセキュリティのヒントに焦点を当てた、魅力的な60秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはアニメーションの説明動画で、親しみやすく明確なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを迅速かつ効率的に実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社スタッフ向けに、パスワードのベストプラクティスを示すプロフェッショナルな45秒のセキュリティ意識向上ビデオを開発してください。このビデオには、一般的な落とし穴と安全な方法を示すリアルなAIアバターが登場し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された権威あるナレーションが付随し、一貫したブランドイメージと明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
リモートチームメンバー向けに、オフィス外での安全なデータ取り扱いのベストプラクティスを詳述した、情報豊富な90秒のコンプライアンス研修説明ビデオを制作してください。ビジュアルはモダンでステップバイステップの美学を持ち、落ち着いた安心感のある音声トーンとHeyGenによって自動生成された字幕/キャプションが補完し、誰にでもアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
オフィス訪問者や新入社員向けに、敷地内に入る際の重要な物理的セキュリティプロトコルを強調した、簡潔な30秒の職場安全ビデオをデザインしてください。スタイルは明るく視覚的に魅力的で、クイックカットを使用し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを活用して迅速な作成とさまざまなディスプレイスクリーン用のアスペクト比のリサイズとエクスポートを容易にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セキュリティ意識向上ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオを数分で簡単に作成し、組織を保護しコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
セキュリティ意識向上コンテンツを貼り付けるか、コンプライアンス対応のテンプレートを選択して開始します。HeyGenはテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニングビデオのための魅力的なビジュアルにテキストを変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、ボイスオーバー生成をカスタマイズして、重要なセキュリティメッセージを効果的に伝えることでメッセージを強化します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、音楽を使用してビデオをパーソナライズします。ロゴや色を含む組織のブランディングコントロールを適用し、セキュリティ意識向上ビデオ全体で一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
説明ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームでの展開のために、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、シームレスなコンプライアンス研修のためのLMS統合を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念を簡素化

複雑なセキュリティポリシーや脅威を明確で理解しやすいアニメーション説明動画やコンプライアンス研修ビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なセキュリティ意識向上ビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを動的でアニメーション化された説明動画やセキュリティ意識向上ビデオに変換します。AIビデオメーカーを使用することで、AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を駆使して、効果的にメッセージを伝える魅力的なトレーニングビデオを作成できます。

HeyGenは既存の学習管理システムと統合してコンプライアンス研修を行うことができますか？

はい、HeyGenはコンプライアンス研修とセキュリティ意識向上ビデオを展開するためのシームレスなLMS統合をサポートしています。さまざまな形式でビデオを簡単にエクスポートでき、企業グレードのセキュリティ基準を満たし、組織の学習プラットフォームに対応します。

HeyGenを使用してセキュリティ意識向上ビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、幅広いAIアバターと多様なビデオテンプレートを含む豊富なカスタマイズオプションを提供します。ブランドコントロール、ユニークなシーン、ボイスオーバー生成を使用して、会社の特定のセキュリティ意識向上研修のニーズに完全に合わせたコンテンツを作成できます。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオを制作するための効率的なソリューションですか？

もちろんです。HeyGenの使いやすいインターフェースとAI駆動のツールは、従来のトレーニングビデオ制作に必要な時間と労力を大幅に削減し、顕著なコスト削減を実現します。多言語サポートとPowerPointをビデオに変換する機能により、トレーニングの取り組みを迅速にグローバルに拡大できます。