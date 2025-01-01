セクター報告ビデオメーカー：AIによるインサイトを簡単に
データを魅力的なセクター報告ビデオに簡単に変換し、AIアバターで視聴者を引き込み、複雑なインサイトを簡素化します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを迅速に作成できるようにします。このビデオは、現代的なビジュアルとHeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用し、最大のリーチとアクセシビリティを確保するために目立つ字幕を特徴とします。
企業のトレーニング部門向けに、複雑な内部プロセスを説明する2分間の簡潔なトレーニングビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で明確である必要があり、効率的なコンテンツ生成のためにスクリプトからのテキストをビデオに変換し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する映像を取り入れて重要なステップを説明します。
デジタルマーケター向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応する必要があるコンテンツのための45秒の多用途なマーケティングキャンペーンビデオを設計します。ビジュアルスタイルは非常に適応性があり、異なるアスペクト比で視覚的に魅力的である必要があり、AIアバターによって主要メッセージが伝えられ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して簡単に調整できます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、テキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換できます。
HeyGenはビジネスビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカスタムカラーを含む独自のブランドキットをビデオに統合できます。これにより、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用して、すべてのビジネスビデオメーカーコンテンツでブランドの一貫性を確保します。
HeyGenは字幕やメディア統合のような包括的なビデオ編集機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは完全なビデオエディターとして機能し、字幕を簡単に追加し、豊富なストック映像ライブラリを利用できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターは、マージ、トリミング、クロップなどの機能もサポートし、ビデオプロジェクトを完璧に仕上げます。
HeyGenは高品質のボイスオーバー生成と適応可能なフォーマットでビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはボイスオーバー生成に優れており、多様なAIボイスでスクリプトをナレーションできます。さまざまなアスペクト比でMP4ビデオを簡単にダウンロードでき、ソーシャルメディアプラットフォームやその他の配信チャネルに最適化されたコンテンツを提供します。