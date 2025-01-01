秘書スポットライトビデオメーカー：チームを簡単にハイライト
HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナル品質のスポットライトビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な求職者を対象にした45秒のダイナミックなハイライトビデオを生成し、チームメンバーの日常の卓越性を垣間見せます。このビデオは、魅力的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、アップビートな音楽で補完されるべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、字幕/キャプションで明確さを確保し、採用のための効果的なHighlight Video Makerにします。
既存の秘書スポットライトビデオから30秒のソーシャルメディア用スニペットを制作し、マーケティングチームとソーシャルメディアマネージャー向けにカスタマイズします。ビデオは、視覚的に魅力的でテンポの速いスタイルで、注意を引くためにクイックカットを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加して効率的なビデオ編集を行います。
企業コミュニケーションと新入社員を対象にした2分間の情報豊かな社員スポットライトビデオを設計し、特定の技術的役割を詳述します。このビデオは、フレンドリーでありながらプロフェッショナルなビジュアルとオーディオトーンを維持し、明確でプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを展開してブランド化された外観を作成し、正確なボイスオーバー生成でナラティブを簡素化し、洗練されたアプローチで社員スポットライトを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenのAIはどのようにしてハイライトビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、ビデオ編集を大幅に簡素化し、生の映像を驚くべき速さで洗練されたハイライトビデオに変換します。このAI駆動のアプローチは、面倒な作業を自動化し、コンテンツのクリエイティブな側面に集中できるようにします。
HeyGenはビデオのブランディングとカスタマイズのオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングカスタマイズツールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自の要素をビデオに組み込むことができます。また、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを利用し、異なるプラットフォームにシームレスにフィットするようにアスペクト比を簡単に調整できます。
HeyGenはテキストやスクリプトから直接ビデオコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenはテキスト-to-ビデオ機能に優れており、スクリプトを入力するだけでビデオを作成できます。ボイスオーバー生成をサポートし、自動的に字幕やアニメーションキャプションを追加して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
HeyGenには豊富なメディアライブラリとビデオテンプレートが含まれていますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリとストックアセット、さまざまなビデオテンプレートを提供し、効率的に制作プロセスを開始できます。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、要素を組み込んでプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。