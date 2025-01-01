季節セール動画メーカー：素早く魅力的なプロモを作成

季節セールを促進するために魅力的なプロモ動画を作成しましょう。テンプレートとシーンを活用して、迅速にキャンペーンを展開できます。

小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenがプロフェッショナルな季節セール動画の作成をどのように簡素化するかを示します。この動画は、クリーンでユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと、親しみやすく情報豊富なAIのナレーションを特徴とし、あらゆるプロモーション動画のアクセシビリティと広範なリーチを確保するために「字幕/キャプション」機能を明確に紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングキャンペーンのために迅速なコンテンツ作成を必要とするマーケティングマネージャーを対象にした90秒のダイナミックなプロモーション動画を開発します。テンポの速い、視覚的に魅力的なスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」の効率性を強調し、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して事前にデザインされたレイアウトからどれだけ迅速に魅力的なプロモーション動画を組み立てられるかを示します。
サンプルプロンプト2
グローバルなリーチに焦点を当てたデジタルマーケター向けの2分間の指導動画を制作します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでグローバルな視点を伝え、さまざまな声のオプションを提供します。HeyGenの強力な「ナレーション生成」機能が、製品動画の迅速なローカライズを可能にし、広範なオーディエンスに効果的にリーチできることを強調します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターや教育者向けの45秒の製品説明動画をデザインします。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを活用し、明瞭なAIアバターをフィーチャーします。この動画は、HeyGenの「AIアバター」を使用してシンプルなスクリプトを魅力的なコンテンツにシームレスに変換する方法を示し、オンラインプロモ動画メーカーとしての迅速なソリューションに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節セール動画メーカーの使い方

季節セールキャンペーンのために効果的なプロモーション動画を簡単に作成しましょう。直感的なAI動画エディターでエンゲージメントと売上を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選択
季節セールに合わせてプロフェッショナルにデザインされた「動画テンプレート」から選ぶか、白紙のキャンバスから始めてプロモーション動画を作成します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
製品画像や動画を簡単にアップロードし、シーンにドラッグ＆ドロップします。「メディアライブラリ」を活用して季節セールのプロモーションを強化しましょう。
3
Step 3
AIナレーションとテキストを追加
AIを使用したリアルな「ナレーション生成」でメッセージを強化するか、動的なテキストと字幕を追加して季節のオファーを明確に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画を完成させ、「ブランディングコントロール」を適用し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングキャンペーンに最適な形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の製品体験を強調

.

満足した顧客の体験をフィーチャーした魅力的なAI動画を作成し、信頼を築き、季節セールイベント中に新しい購入者を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロモーション動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI動画エディターとして、プロモ動画メーカーになるためのプロセス全体を簡素化します。強力なドラッグ＆ドロップエディターとテキストから動画への機能を組み合わせることで、スクリプトを迅速に魅力的なプロモーションコンテンツに変換できます。

HeyGenは季節セール動画をカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色の包括的なブランディングコントロールを含む、季節セール動画メーカー体験を個別化するための強力なツールを提供します。高品質のナレーション生成や自動字幕を活用し、豊富なメディアライブラリを使用して魅力的なビジュアルを追加できます。

HeyGenは高品質なマーケティングキャンペーン動画を迅速に制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな動画テンプレートの豊富なコレクションを通じて、影響力のあるマーケティングキャンペーンの制作を加速するよう設計されています。これにより、魅力的な製品動画やその他のプロモーションコンテンツを迅速に作成し、ビジネスの売上を効率的に向上させることができます。

HeyGenは高度な編集スキルがなくても使えるオンラインプロモ動画メーカーですか？

はい、HeyGenは、ビデオエディターとしての経験がない方でも理想的なオンラインプロモ動画メーカーです。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとAI駆動の機能により、すべてのスキルレベルの方がプロフェッショナルな動画を簡単に作成できます。