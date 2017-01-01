販売を促進する季節プロモーションビデオメーカー
HeyGenの直感的なテンプレートを使用して作成されたダイナミックなプロモーションビデオでマーケティングキャンペーンを強化しましょう。
新製品の発売を記念した45秒のプロモーションビデオを作成し、特に若年層をターゲットにしたファッションブランド向けにソーシャルメディアでのリーチを目指します。ビジュアルは洗練されて現代的で、ダイナミックなモデルショットとクイックトランジションを特徴とし、トレンディなエレクトロニックサウンドトラックに合わせて設定されています。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に驚くべきインパクトのある広告を作成しましょう。
B2B企業がクライアントとつながるためにデザインされた、特別なオファーをさりげなく統合した心温まる60秒のホリデーグリーティングビデオを想像してください。ビジュアルは暖かさと祝祭の喜びを呼び起こし、柔らかい照明と居心地の良い設定を使用し、エレガントなインストゥルメンタルのバックグラウンドミュージックと組み合わせています。HeyGenのAIアバターをフィーチャーして、パーソナライズされたプロフェッショナルなメッセージを届け、プロモビデオメーカーの取り組みを強化しましょう。
価値を重視する買い物客をターゲットにしたシーズン終了クリアランスのためのシャープな30秒のマーケティングキャンペーンビデオを制作します。ビジュアルスタイルは大胆で直接的で、明るい色のコントラストと明確で大きな商品ディスプレイを利用し、エネルギッシュなポップミュージックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的な物語に変え、ビデオ広告が即座に注目を集めるようにします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを提供することで、インパクトのあるプロモーションビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターやすぐに使えるテンプレートを活用して、広範なビデオ編集の経験がなくても高品質なマーケティングキャンペーンを簡単に制作できます。
HeyGenは季節プロモーションビデオを迅速に作成するためにどのようなAI搭載ツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオ制作を加速させるために設計された強力なAI搭載ツールを提供しており、優れた季節プロモーションビデオメーカーです。プロフェッショナルなテンプレートから始め、スクリプトからのテキストビデオなどの機能を利用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを使用して異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションビデオ広告をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、アスペクト比のリサイズ機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションビデオ広告をカスタマイズすることができます。ブランドコントロール、アニメーションテキスト、ロイヤリティフリーのアセットを選択して、マーケティングビデオが洗練され、ブランドに合ったものになるようにすることもできます。
HeyGenはマーケティングビデオのためのテキストビデオとボイスオーバー生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはテキストビデオ変換と高度なボイスオーバー生成の両方を完全にサポートしており、マーケティングビデオを強化します。このAIビデオメーカー機能を使用すると、書かれたスクリプトを自然な音声に変換し、メッセージが明確で魅力的に伝わるようにします。