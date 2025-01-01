季節プロモーションビデオジェネレーター：ホリデーセールを促進

直感的なテンプレートとシーンを使用して、インパクトのある季節キャンペーンを迅速に作成します。

156/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
Gen Zのオーディエンスをターゲットにしたマーケティングマネージャー向けの、独占的な夏の製品発売を紹介する45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発してください。高速な編集スタイル、モダングラフィックス、エネルギッシュなポップサウンドトラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、コアナラティブを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネス向けにカスタマイズ可能な季節商品を宣伝する60秒の洗練されたビデオを制作してください。ビジュアル美学はクリーンで理想的なもので、高品質な商品ショット、暖かいカラーパレット、穏やかで心地よいバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを効率的に使用して構築します。
サンプルプロンプト3
国際ブランドが多様なオーディエンスに最新のオファーを届けるための、インパクトのある30秒のグローバルフェスティブキャンペーンをデザインしてください。ビデオは包括的で多文化的なイメージを特徴とし、鮮明なプロフェッショナルビジュアルと感動的なオーケストラ音楽を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してメッセージを多言語で伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節プロモーションビデオジェネレーターの使い方

スピードとインパクトを重視したAI搭載のビデオジェネレーターで、どの季節やキャンペーンにも対応する魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな季節プロモーションやマーケティングキャンペーンに合わせたプロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
カスタムテキストを追加し、AIアバターを選択し、高度なボイスオーバー生成を利用してビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ブランディングで洗練
ロゴやブランドカラーを含む独自のブランディングコントロールを適用し、季節プロモーションがアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
生成とエクスポート
さまざまなソーシャルメディアチャネルやマーケティングキャンペーンに最適化された高品質なカスタマイズビデオバリエーションを制作し、即座にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な季節ブランドストーリーを作成

.

感動的で心温まるビデオを開発し、祝祭シーズン中にオーディエンスと感情的に繋がり、ブランド親和性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、高品質なプロモーションビデオを制作することができ、多様なマーケティングキャンペーンに最適です。この革新的なアプローチにより、従来のビデオ制作に必要な時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはカスタマイズされたビデオバリエーションのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、テンプレート、ブランディングコントロール、ロイヤリティフリーのアセットを幅広く提供し、プロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。アニメーションテキスト、字幕、独自のメディアを使用して、簡単にカスタマイズされたビデオバリエーションを作成できます。

HeyGenは季節プロモーションビデオの迅速な生成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、時間に敏感なマーケティングキャンペーンのために迅速なターンアラウンドを可能にする強力な季節プロモーションビデオジェネレーターとして設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとボイスオーバー生成機能により、さまざまなソーシャルメディアチャネル向けの多様なプロモーションビデオの作成を加速します。

HeyGenは誰でも使えるプロモビデオメーカーですか？

もちろんです。HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェースにより、事前のビデオ編集経験がなくても、誰でも魅力的なプロモーションビデオを簡単に生成できます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、テキストを迅速にビデオに変換できるため、あらゆる規模のビジネスに最適なプロモビデオメーカーです。