ホリデーマーケティング成功のための季節プロモーションビデオメーカー
HeyGenの豊富なテンプレートライブラリを使用して、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、マーケティングキャンペーンを成功に導きましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
テクノロジー愛好家向けに設計された45秒のプロモーションビデオを開発し、新しいソフトウェア機能を強調します。このビデオは、洗練されたモダンなビジュアル美学を持ち、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを特徴とし、主要な利点を効果的に提示します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした、業務の効率化に興味のある60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑なアイデアを簡素化するために動的なアニメーションテキストを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して一貫したナラティブフローを確保します。
フィットネスブランドの新しいチャレンジのための魅力的な15秒のプロモーションビデオをデザインし、ソーシャルメディア上の若年層をターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルであり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの動的なストック映像を取り入れて、行動とエンゲージメントを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして季節プロモーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢を使用して、素晴らしい季節プロモーションビデオを迅速に制作する力を提供します。AIアバター、アニメーションテキスト、音楽を簡単に統合して、あらゆる機会に対応する魅力的なマーケティングキャンペーンを作成できます。
HeyGenがマーケティングに効果的なAIビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバタープレゼンターやボイスオーバー生成などの高度な機能を提供することで、プロモーションビデオの高品質な制作を可能にするAIビデオエディターとして際立っています。自動字幕やブランディングコントロールにより、ソーシャルメディア向けのコンテンツは常にプロフェッショナルでブランドに合ったものになります。
HeyGenはさまざまな種類のプロモーションビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なプロモーションビデオを制作するのに最適な多用途ビデオメーカーであり、魅力的な製品ビデオや情報豊富な説明ビデオを含みます。メディアライブラリを活用して、ストック映像や動的なアニメーションテキストを使用して、あらゆるコンセプトを実現します。
HeyGenはテンプレートやストックメディアのようなクリエイティブアセットを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートの広範なライブラリと豊富なストック映像の選択肢を提供し、創造性を刺激します。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを使用して、これらのアセットをカスタムボイスオーバーや音楽と簡単に組み合わせて、インパクトのあるプロモーションビデオを作成できます。