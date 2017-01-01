ホリデーマーケティング成功のための季節プロモーションビデオメーカー

HeyGenの豊富なテンプレートライブラリを使用して、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、マーケティングキャンペーンを成功に導きましょう。

オンラインギフトショップのために、ユニークなギフトを探しているホリデーショッパーをターゲットにした、活気ある30秒の季節プロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは暖かく祝祭的で、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速にホリデームードを設定し、さまざまな製品ビデオを紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好家向けに設計された45秒のプロモーションビデオを開発し、新しいソフトウェア機能を強調します。このビデオは、洗練されたモダンなビジュアル美学を持ち、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを特徴とし、主要な利点を効果的に提示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした、業務の効率化に興味のある60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑なアイデアを簡素化するために動的なアニメーションテキストを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して一貫したナラティブフローを確保します。
サンプルプロンプト3
フィットネスブランドの新しいチャレンジのための魅力的な15秒のプロモーションビデオをデザインし、ソーシャルメディア上の若年層をターゲットにします。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルであり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの動的なストック映像を取り入れて、行動とエンゲージメントを促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節プロモーションビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオエディターで、魅力的な季節プロモーションビデオを簡単に作成し、素晴らしいビジュアルと魅力的なストーリーでマーケティングキャンペーンを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、季節プロモーションビデオメーカーのニーズに完璧に合わせた多様なライブラリからプロフェッショナルなテンプレートを選択します。これにより、コンテンツ作成のクリエイティブな基盤が提供されます。
2
Step 2
コンテンツを追加
ブランドアセット、製品画像、またはビデオクリップをアップロードして、プロモーションビデオをカスタマイズします。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルを強化し、季節のテーマに合わせます。
3
Step 3
ボイスオーバーとAIエンハンスメントを生成
リアルなボイスオーバー生成でスクリプトを生き生きとさせます。AIビデオエディターの力を活用して、アニメーションテキストやAIアバタープレゼンターなどの動的要素を追加し、洗練された魅力的な外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、季節プロモーションビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームでのマーケティングキャンペーンに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションで顧客の成功を紹介

AIを活用して、信頼を築き、季節のオファーのエンゲージメントを高めるインパクトのある顧客の声や成功事例を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして季節プロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢を使用して、素晴らしい季節プロモーションビデオを迅速に制作する力を提供します。AIアバター、アニメーションテキスト、音楽を簡単に統合して、あらゆる機会に対応する魅力的なマーケティングキャンペーンを作成できます。

HeyGenがマーケティングに効果的なAIビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバタープレゼンターやボイスオーバー生成などの高度な機能を提供することで、プロモーションビデオの高品質な制作を可能にするAIビデオエディターとして際立っています。自動字幕やブランディングコントロールにより、ソーシャルメディア向けのコンテンツは常にプロフェッショナルでブランドに合ったものになります。

HeyGenはさまざまな種類のプロモーションビデオを制作するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、多様なプロモーションビデオを制作するのに最適な多用途ビデオメーカーであり、魅力的な製品ビデオや情報豊富な説明ビデオを含みます。メディアライブラリを活用して、ストック映像や動的なアニメーションテキストを使用して、あらゆるコンセプトを実現します。

HeyGenはテンプレートやストックメディアのようなクリエイティブアセットを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートの広範なライブラリと豊富なストック映像の選択肢を提供し、創造性を刺激します。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを使用して、これらのアセットをカスタムボイスオーバーや音楽と簡単に組み合わせて、インパクトのあるプロモーションビデオを作成できます。