地元のブティックの冬のセールを宣伝する30秒のフェスティブなプロモーションビデオを想像してください。ユニークなホリデーギフトを探している買い物客をターゲットにしています。ビジュアルスタイルは暖かく招かれるようなもので、居心地の良いシーンと輝く商品を特徴とし、陽気で心を弾ませるバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してムードを素早く設定し、フレンドリーで熱意あるナレーションを生成するボイスオーバーを使用して、限定オファーを強調し、プロモーションビデオを通じた効果的なホリデーマーケティングの完璧な例を作り上げます。

