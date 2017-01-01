季節のプロモーションビデオジェネレーター：キャンペーンを迅速に作成

HeyGenのAIアバターを使用して、すべてのマーケティングキャンペーンのための素晴らしいプロモーションビデオを迅速に生成します。

地元のブティックの冬のセールを宣伝する30秒のフェスティブなプロモーションビデオを想像してください。ユニークなホリデーギフトを探している買い物客をターゲットにしています。ビジュアルスタイルは暖かく招かれるようなもので、居心地の良いシーンと輝く商品を特徴とし、陽気で心を弾ませるバックグラウンドミュージックを設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してムードを素早く設定し、フレンドリーで熱意あるナレーションを生成するボイスオーバーを使用して、限定オファーを強調し、プロモーションビデオを通じた効果的なホリデーマーケティングの完璧な例を作り上げます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エコ意識の高い25歳から45歳の消費者を対象にした、eコマースブランドの新しい春のオーガニックスキンケアコレクションのための洗練された45秒の製品発表ビデオを作成します。ビデオはクリーンでミニマリストな美学を持ち、柔らかく自然な照明と落ち着いたアンビエントミュージックが必要です。AIアバタープレゼンターを利用して、洗練されたトーンで製品を紹介し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを組み込んで成分の利点を示し、AIビデオジェネレーターの力を示す魅力的な製品ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーの戦略的成長を目指した期間限定の「サマーセービング」コンサルティングパッケージを発表するダイナミックな60秒の説明ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、鮮やかなカラグラデーションとモダンなモーショングラフィックスを取り入れ、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、主要な販売ポイントを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、字幕/キャプションで明確さを確保し、マーケティングキャンペーン全体で最大のリーチを実現し、効果的な説明ビデオとして活用します。
サンプルプロンプト3
大学の秋の入学促進キャンペーンのための15秒のソーシャルメディアビデオアセットを開発し、17歳から22歳の見込み学生とその親をターゲットにします。これらの短くて印象的なクリップは、多様なキャンパスシーンを特徴とし、インスパイアリングで若々しいビジュアルスタイルと現代的なバックグラウンドミュージックを持ちます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム全体での迅速な適応を可能にし、AIアバターが短くてインパクトのある行動喚起を提供し、多様なビデオアセットの効率的なスケーラブルビデオ作成を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節のプロモーションビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して魅力的な季節のプロモーションビデオを迅速に制作し、マーケティングキャンペーンやホリデーセールに最適です。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた季節のテンプレートライブラリから選択するか、白紙のキャンバスからプロジェクトを簡単に始めましょう。
2
Step 2
スクリプトを追加
プロモーションメッセージをスクリプトに貼り付け、AIがビデオのための自然な音声のボイスオーバーを生成します。
3
Step 3
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選択して季節のオファーを紹介し、プロモーションにダイナミックでプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、希望するすべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

季節のテスティモニアルビデオで信頼を構築

AIを活用して、信頼性を高め、季節の購入を促進する本物の顧客成功ストーリーを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、高品質な「プロモーションビデオ」を簡単に制作できる高度な「AIビデオジェネレーター」です。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能な「テンプレート」の幅広い選択肢と直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を提供し、あらゆるマーケティングニーズに対応した効率的な「スケーラブルビデオ作成」を可能にします。また、リアルな「ボイスオーバー生成」と「AIアバター」でビデオを強化することもできます。

HeyGenはAIアバターを使って季節のプロモーションビデオを生成できますか？

もちろんです！HeyGenは、すべての「ホリデーマーケティング」や「季節のマーケティングキャンペーン」に最適な「季節のプロモーションビデオジェネレーター」として機能します。ダイナミックな「AIアバタープレゼンター」を「マーケティングビデオ」に簡単に組み込んで、ピーク販売期間中に観客を引き付け、際立たせることができます。

HeyGenでのビデオアセットのブランディングコントロールはどのように行われますか？

HeyGenは、あなたの「ビデオアセット」がブランドアイデンティティに完全に一致するように包括的な「ブランディングコントロール」を提供します。会社のロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に適用し、すべての「プロモーションビデオ」が一貫した「スタイルカスタマイズ」を維持することを保証します。これにより、すべての「マーケティングキャンペーン」で観客に響く「ブランド化されたビデオアセット」を作成できます。

HeyGenのAIビデオメーカーを使用してどのくらい早くマーケティングビデオを制作できますか？

HeyGenの強力な「AIビデオメーカー」は、すべての「マーケティングビデオ」の「迅速なターンアラウンド」を可能にするように設計されています。直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と広範な「テンプレートライブラリ」を使用して、複雑な編集なしでアイデアをプロフェッショナルな「AI生成ビデオ」に迅速に変換できます。これにより、「スケーラブルビデオ作成」がこれまで以上に簡単になります。