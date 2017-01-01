高コンバージョンキャンペーンのための季節のマーケティングビデオジェネレーター

HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、あらゆるキャンペーンに合わせた素晴らしい季節のマーケティングビデオを簡単に制作しましょう。

30秒の活気あるプロモーションビデオを想像してください。これは、eコマースブランドのためにデザインされ、顧客を魅了する季節のキャンペーンに向けた魅力的なホリデーセールを提供します。ビジュアルスタイルは明るく華やかで、アップビートなサウンドトラックと明瞭なナレーション生成が組み合わさり、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の魅力的な製品発表ビデオを開発し、技術愛好家やアーリーアダプターをターゲットにした新しい革新的なガジェットを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、エネルギッシュなトランジションを特徴とし、AIアバターがスクリプトからの明確なテキストからビデオへのメッセージを伝え、HeyGenのAIビデオ生成能力を強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けの15秒の簡潔なソーシャルメディアマーケティングのヒントビデオはどうでしょうか？エンゲージメントのための迅速な戦略を動的に示します。ビジュアルスタイルはクイックカットと画面上のテキストが豊富で、キャッチーなバックグラウンドミュージックと重要な字幕/キャプションが組み合わさり、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な視聴を保証するために、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートが行われます。
サンプルプロンプト3
60秒の温かく招待的なブランドコンテンツビデオをデザインし、メールマーケティングキャンペーンで既存の顧客に直接語りかけ、特別なオファーを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはパーソナライズされた感覚を持ち、穏やかな音楽スコアを活用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してブランドビデオ資産を作成し、顧客の忠誠心を高め、効果的なメールマーケティングキャンペーンを通じてリピート購入を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節のマーケティングビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAIパワードツールを使用して、eコマースブランドとソーシャルメディアマーケティング向けに、魅力的で高コンバージョンの季節のマーケティングビデオを作成しましょう。

1
Step 1
季節のテンプレートを選ぶ
HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートライブラリから選択し、多様な季節のキャンペーンに最適化されたプロジェクトを開始します。
2
Step 2
スクリプトを追加
マーケティングメッセージを入力し、テキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、テキストから魅力的なビジュアルを生成します。
3
Step 3
ブランディングを適用
ブランディングコントロールを利用して、ロゴやカスタムブランドカラーを適用し、マーケティングビデオ全体でブランドの一貫性を維持します。
4
Step 4
プラットフォーム用にエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された最終出力を確保し、完璧なフィットとインパクトを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

季節の顧客成功を強調

AIを使用して、説得力のあるビデオ証言や成功事例を作成し、信頼を築き、季節のオファーの影響を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはeコマースブランドのために季節のマーケティングビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力な季節のマーケティングビデオジェネレーターとして機能し、eコマースブランドが季節のキャンペーンのために高コンバージョンのコンテンツを迅速に制作できるようにします。AIビデオジェネレーターを活用して、制作プロセスを効率化しましょう。

HeyGenで既存のスクリプトをビデオに変換できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を提供し、書かれたコンテンツを魅力的なマーケティングビデオに変換できます。自然なAIナレーションと魅力的なビジュアルでブランドビデオ資産を強化しましょう。

マーケティングビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなテンプレートを活用し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用できます。

なぜHeyGenをマーケティングビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？

HeyGenは、製品発表やソーシャルメディアマーケティングのためにプロフェッショナルなマーケティングビデオを効率的に作成する力を企業に提供します。AIビデオジェネレーターがコンテンツ作成を効率化し、すべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付けるのに役立ちます。