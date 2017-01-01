高コンバージョンキャンペーンのための季節のマーケティングビデオジェネレーター
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、あらゆるキャンペーンに合わせた素晴らしい季節のマーケティングビデオを簡単に制作しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒の魅力的な製品発表ビデオを開発し、技術愛好家やアーリーアダプターをターゲットにした新しい革新的なガジェットを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、エネルギッシュなトランジションを特徴とし、AIアバターがスクリプトからの明確なテキストからビデオへのメッセージを伝え、HeyGenのAIビデオ生成能力を強調します。
小規模ビジネスオーナー向けの15秒の簡潔なソーシャルメディアマーケティングのヒントビデオはどうでしょうか？エンゲージメントのための迅速な戦略を動的に示します。ビジュアルスタイルはクイックカットと画面上のテキストが豊富で、キャッチーなバックグラウンドミュージックと重要な字幕/キャプションが組み合わさり、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な視聴を保証するために、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートが行われます。
60秒の温かく招待的なブランドコンテンツビデオをデザインし、メールマーケティングキャンペーンで既存の顧客に直接語りかけ、特別なオファーを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはパーソナライズされた感覚を持ち、穏やかな音楽スコアを活用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してブランドビデオ資産を作成し、顧客の忠誠心を高め、効果的なメールマーケティングキャンペーンを通じてリピート購入を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはeコマースブランドのために季節のマーケティングビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力な季節のマーケティングビデオジェネレーターとして機能し、eコマースブランドが季節のキャンペーンのために高コンバージョンのコンテンツを迅速に制作できるようにします。AIビデオジェネレーターを活用して、制作プロセスを効率化しましょう。
HeyGenで既存のスクリプトをビデオに変換できますか？
もちろんです！HeyGenは強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を提供し、書かれたコンテンツを魅力的なマーケティングビデオに変換できます。自然なAIナレーションと魅力的なビジュアルでブランドビデオ資産を強化しましょう。
マーケティングビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む広範なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなテンプレートを活用し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用できます。
なぜHeyGenをマーケティングビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenは、製品発表やソーシャルメディアマーケティングのためにプロフェッショナルなマーケティングビデオを効率的に作成する力を企業に提供します。AIビデオジェネレーターがコンテンツ作成を効率化し、すべてのプラットフォームでオーディエンスを引き付けるのに役立ちます。