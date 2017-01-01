季節のローンチビデオメーカー：魅力的なキャンペーンを作成

HeyGenの強力なテンプレートとシーンを使用して、季節のローンチやマーケティングキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオを作成します。

小規模ビジネスオーナーがホリデーコレクションを発表するための魅力的な30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは温かく祝祭的で、明るく元気なバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを最大限に活用して季節の雰囲気を捉えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

eコマースマーケター向けに革新的な新しいガジェットを紹介する洗練された45秒の製品ビデオをデザインしてください。モダンでハイテクなビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターによる洗練された説明的なナレーションを組み込み、特徴と利点を明確に伝え、HeyGenをAIビデオメーカーソリューションとして位置付けます。
デジタルコンテンツクリエイター向けに、期間限定のフラッシュセールや特別イベントを発表するダイナミックな15秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちた速いテンポで、キャッチーでアップビートな音楽を特徴とし、HeyGenの自動字幕機能を利用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
ファッションブランドの最新コレクションを発表するためのエレガントな60秒のプロモビデオを開発してください。ビジュアルナラティブは映画的で洗練されており、トレンディなサウンドトラックで強化され、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプレミアムコンテンツで豊かにし、HeyGenを多用途なプロモビデオメーカーとして紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

季節のローンチビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的な季節のローンチビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
季節の製品ローンチに合わせてプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富なライブラリから選択します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、製品の詳細、ブランディング要素、ビジュアルを追加してビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
AIボイスオーバーと字幕を生成
AI生成のボイスオーバーと自動字幕でメッセージを強化し、季節のローンチビデオをアクセスしやすく魅力的にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
季節のローンチビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、すべてのマーケティングチャネルで簡単に共有できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

AIビデオを活用して、信頼を築き、季節の売上とプロモーションを向上させる魅力的な顧客の成功事例を紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの豊富なコレクションを使用して、魅力的なプロモーションビデオや製品ローンチビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを活用して、あらゆるマーケティングキャンペーンで注目を集めるパーソナライズされたコンテンツを生成します。

HeyGenはビデオ制作にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやボイスオーバー生成、AIアバターなどの高度なAI駆動ツールを統合しており、ビデオ制作を効率化します。これにより、複雑な編集なしで高品質でカスタムなビデオを効率的に作成できます。

HeyGenで季節のローンチビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです！HeyGenは究極の季節のローンチビデオメーカーであり、ホリデーキャンペーンや製品ローンチに最適なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。新しいオファーや季節のプロモーションを発表するための魅力的な製品ビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはビデオでのブランディングとパーソナライズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。これにより、カスタムビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持し、すべてのマーケティングキャンペーンを強化します。