季節限定割引ビデオメーカー: 今すぐ売上を伸ばそう！
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なプロモーションビデオで季節限定オファーを強化し、観客を魅了しましょう。
ファッションブランドを対象にした45秒の季節限定ビデオ広告を開発し、「新製品」ラインと限定「割引オファー」を紹介します。美的感覚はモダンでエレガントにし、製品をスローで豪華にパンし、クローズアップで見せ、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」でユニークな販売ポイントと期間限定の取引を説明します。このビデオはブランドの威信を伝えつつ、魅力的な「割引オファー」を強調します。
マーケティングエージェンシーやインフルエンサー向けに、ホリデーキャンペーンを促進するための15秒のソーシャルメディアプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはフェスティブでエネルギッシュにし、クイックカット、アニメーションテキスト、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの陽気なロイヤリティフリーメロディーを取り入れます。「ソーシャルメディアセールスプロモーション」を促進し、今後のイベントに対する興奮を生み出すために即時のインパクトを作り出すことに焦点を当てます。
オンラインストアオーナー向けに、季節限定の割引をより多くの収益に変えるための「トラフィックを増やす」方法を説明する60秒の「ハウツービデオ」を作成します。ビジュアルアプローチは明確で親しみやすく、シンプルなグラフィックと例を使用して重要なステップを説明し、「スクリプトからのテキストビデオ生成」による会話調のトーンでサポートします。このビデオは、ユーザーが「eコマースビデオマーケティング」を効果的に活用できるようにすることを目的としています。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な季節限定割引ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的な季節限定割引ビデオやプロモーションビデオを迅速に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを使用して、売上を伸ばし、観客の注目を集めるインパクトのある季節限定ビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenがビジネスにとって理想的なビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、強力なドラッグアンドドロップエディターとAI編集ツールを備えたユーザーフレンドリーなビデオ作成プラットフォームです。テンプレートの豊富さがビデオ作成プロセスを簡素化し、ビジネスがプロフェッショナルなコンテンツを比類のない容易さで制作できるようにします。
HeyGenでプロモーションビデオをブランドの特定要素でカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、独自のメッセージを使用してプロモーションビデオを完全にカスタマイズできます。また、豊富なメディアライブラリとストック映像を活用し、ウォーターマークなしでブランドに合ったプロフェッショナルなビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに季節限定ビデオ広告をエクスポートすることをサポートしていますか？
はい、HeyGenはシームレスなソーシャルメディア統合を目的としています。InstagramやTikTokなどのプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、季節限定ビデオ広告を簡単にエクスポートして、すべてのチャネルで共有可能でインパクトのあるコンテンツにします。