シーズンコレクションビデオメーカー：キャンペーン効果を高める
革新的なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、スクリプトから魅力的なシーズンキャンペーンビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーや地域コミュニティを対象にした45秒のシーズンキャンペーンビデオを作成し、今後のイベントや特別オファーを強調します。温かく招かれるようなストーリーテリングのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを簡単に生成し、Creative Engine戦略の一部として活用します。
新しいシーズン商品に興味を持つ潜在顧客をターゲットにした60秒のパーソナライズされたコンテンツ説明ビデオを開発します。ビデオはクリーンで情報豊かなアニメーションビジュアルと、AIアバターによる明確で簡潔なナレーションを特徴とし、インクルーシブな視聴体験を提供するために「字幕/キャプション」を使用します。
eコマースブランド向けに、期間限定のシーズンオファーに焦点を当てた15秒の強力な広告キャンペーンビデオを生成します。ビデオは速いペースで視覚的に印象的なスタイルを持ち、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、迅速に魅力的なビジュアルを組み立て、プロンプトネイティブなビデオ作成を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なシーズンキャンペーンビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、そのCreative Engineによって、魅力的なシーズンコレクションビデオを効率的に制作するためのソリューションを提供します。豊富なビデオテンプレートとAIスクリプトライティングを活用して、マーケティング活動のためにパーソナライズされたコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenでAIアバターを使用してコンテンツをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは、オンラインビデオメーカーのリーダーとして、リアルなAIアバターをビデオに統合することができます。テキストからビデオへの機能を利用して、自然なボイスオーバー生成でスクリプトを生き生きとさせ、パーソナライズされたコンテンツ配信を実現します。
HeyGenがソーシャルメディアビデオにとって効率的な選択肢である理由は何ですか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートライブラリと自動ビデオ編集機能を通じて、ソーシャルメディアビデオの作成を効率化します。このAIビデオメーカーは、迅速なコンテンツ制作を可能にし、一貫性のある魅力的なソーシャルメディアキャンペーンに最適です。
HeyGenは広告キャンペーンのエンドツーエンドのビデオ生成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、説明ビデオや広告キャンペーンに最適なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供します。その機能には、AIスクリプトライティング、多様なAIアバター、ボイスオーバー生成が含まれており、プロンプトから最終出力までの完全でプロフェッショナルなビデオ作成体験を保証します。