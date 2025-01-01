シーズンコレクションハイライトビデオメーカー：魅力的なビデオを作成

AIボイスオーバー生成を使用して、新しいラインを簡単にプロモーションビデオで紹介しましょう。

最新のファッションラインを紹介する、エネルギッシュな30秒のシーズンコレクションハイライトビデオを作成しましょう。ファッション愛好家が新しいトレンドを求めていることを念頭に置き、ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、活気あるサウンドトラックを使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、デザインを迅速に開始し、魅力的なプロモーションビデオを作成してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、新しい季節のライフスタイル製品を紹介する、温かく招待的な45秒のハイライトビデオを開発しましょう。映画のようなビジュアルアピールを目指し、明確で親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenの正確な「ボイスオーバー生成」を活用して、個人的なタッチを加え、プロフェッショナルで見事なビデオを作成し、観客の注目を集めましょう。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケター向けに、ソーシャルメディアプラットフォームでの期間限定の季節オファーを発表する、ダイナミックな60秒のAIビデオ作成を想像してください。このビデオは、速いペースのカットと大胆なグラフィックを特徴とし、HeyGenの多様な「AIアバター」を活用して、重要な情報を魅力的に提示し、即座に顧客の行動を促します。
サンプルプロンプト3
趣味家やクラフトブロガー向けに、新しい季節のDIYクラフトプロジェクトを示す、明るく親しみやすい20秒のビデオを制作しましょう。ビジュアルスタイルはクリーンでチュートリアルのようにし、軽快なバックグラウンドミュージックを使用します。すべての視聴者にアクセスしやすく、HeyGenの自動「字幕/キャプション」を活用して効果的にビデオテンプレートを使用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シーズンコレクションハイライトビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載オンラインビデオエディターを使用して、シーズンコレクションの魅力的なハイライトビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアに最適です。

1
Step 1
テンプレートを選択
シーズンコレクション向けに専門的にデザインされたビデオテンプレートから選択し、強力なオンラインビデオエディターを活用して作成を開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
自分のメディアを簡単にアップロードし、魅力的なダイナミックテキストアニメーションを追加し、HeyGenのリアルなAIアバターを統合してハイライトビデオを個別化します。
3
Step 3
AIで強化
HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、高品質な音声ナレーションを作成し、シーズンハイライトビデオにプロフェッショナルで魅力的なサウンドを提供します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにアスペクト比を調整し、魅力的で公開準備が整ったハイライトビデオをエクスポートします。

使用例

製品の成功を紹介

シーズンラインの顧客の声や製品の特徴を強調し、ダイナミックなAIビデオで信頼を築き、購入を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なシーズンコレクションハイライトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、あらゆるソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なシーズンコレクションハイライトビデオを簡単に作成できるようにします。豊富なビデオテンプレートとダイナミックなテキストアニメーションを活用して、製品を紹介し、プロフェッショナルな結果で観客の注目を集めましょう。

HeyGenが魅力的なビデオを作成するための効果的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIを活用して、エンドツーエンドのビデオ生成を簡素化し、迅速に魅力的なビデオを作成できるようにします。AIアバターやスクリプトからの簡単なテキストからビデオへの変換などの機能を備えており、広範な編集スキルがなくても高品質なコンテンツを作成できます。

HeyGen内でビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドのスタイルに合わせることはできますか？

もちろんです！HeyGenは、ロゴやカラースキームを含むブランドの独自のスタイルに簡単に適応できるカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に提供しています。ダイナミックなテキストアニメーションと豊富なメディアライブラリを使用して、プロモーションビデオコンテンツをさらに個別化しましょう。

HeyGenのビデオ編集ツールは新しいクリエイターにとってどれほど使いやすいですか？

HeyGenのオンラインビデオエディターは直感的に使用できるように設計されており、新しいクリエイターでもプロフェッショナルなコンテンツを生成することができます。ボイスオーバー生成を簡単に追加し、テキストから音声への統合やアスペクト比の調整を行い、クリエイティブなニーズに完璧に対応します。