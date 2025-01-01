季節広告ビデオメーカーで迅速な祝祭広告を
数分で魅力的なホリデーおよび季節キャンペーンを開始。スクリプトを美しいビデオに変換する、当社の高度なテキストビデオ機能を活用してください。
マーケティングチームを対象にした、ソーシャルメディアでの新しい季節商品を紹介する45秒のモダンなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで、製品に焦点を当て、特徴を説明するクリアなナレーションを使用し、「AIアバター」が製品の詳細を魅力的に紹介し、視聴者の注意を引くインパクトのあるプロモーションビデオを作成します。
地元企業がエキサイティングなシーズン終了クリアランスイベントを発表するための、ダイナミックな60秒のビデオ広告を想像してください。このエネルギッシュで明るく、コミュニティに焦点を当てたビジュアルは、アップビートな音楽と明確なナレーションと組み合わせて、地元住民を魅了し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、効果的なマーケティングキャンペーンを実現します。
オンラインサブスクリプションサービスの期間限定の季節オファーを宣伝するための、洗練された15秒のマーケティングビデオを開発してください。このプロフェッショナルで簡潔なビデオは、モダンなアニメーションと軽快なバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、忙しいオンラインオーディエンスに効果的にリーチするためのマーケティングビデオのための主要なAIビデオメーカーとして、主要な利点を明確に伝える必要があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の季節広告ビデオキャンペーンを強化できますか？
HeyGenは、魅力的な季節広告ビデオやプロモーションビデオを迅速に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、視聴者の注意を引くマーケティングキャンペーンをデザインし、広範なビデオ編集ツールを必要とせずに実現します。
HeyGenでユニークなビデオ広告を作成するためのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ビデオ広告がブランドアイデンティティを反映するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ドラッグアンドドロップエディターを使用してカスタムアニメーションを組み込み、さまざまなテンプレートから選択し、豊富なメディアライブラリにアクセスして、すべてのマーケティングビデオのための高品質なカスタムビデオを制作します。
HeyGenはAIを使用してビデオ広告を迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高度なAI駆動ツールでビデオ広告の作成を大幅に加速します。テキストビデオ技術を使用してスクリプトを魅力的なビデオ広告に変換し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、AIアバターを活用してコンテンツ作成プロセスを効率化し、強力な広告クリエイティブを実現します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオ広告作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、Instagram Reels、TikTok、YouTube Shortsなどのソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なビデオ広告を簡単に制作できます。当社のプラットフォームはアスペクト比のリサイズと4K Ultra HDエクスポートをサポートし、eコマースビジネスやマーケターがすべてのチャネルで高品質なビデオ広告を展開するのを支援します。