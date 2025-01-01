シーズン購読プロモーションビデオメーカー：エンゲージメントを促進
AIアバターを使用して高品質のプロモーションビデオを迅速に制作し、シーズン購読の更新を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインプレゼンスを向上させたい小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的な30秒のプロモーションビデオを開発してください。ビデオはエネルギッシュで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、鮮やかな色彩と明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用し、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックと組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを活用して、忙しい起業家が迅速で効果的なプロモーションコンテンツの価値を簡単に理解できるように、直接かつプロフェッショナルに主要な利点を提示してください。
新しいエコフレンドリーな製品ラインの潜在顧客をターゲットにした、インスパイアリングな60秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで自然で視覚的に魅力的であり、製品をさまざまな実世界の設定でソフトでアンビエントな照明とともに紹介し、穏やかで励みになるインストゥルメンタル音楽で補完してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、外部録音機器を必要とせずに、製品の利点と持続可能性を強調する温かく説得力のあるナラティブを提供してください。
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに、現代のビデオ編集ツールの効率性に焦点を当てた洗練された30秒のビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは未来的でダイナミックであり、クイックカット、アニメーショングラフィックス、インパクトのあるサウンドエフェクトを備えた洗練された電子サウンドトラックを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのプラットフォームでの最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、AI生成ビデオがコンテンツ作成プロセスをどのように効率化するかを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは直感的なプロモーションビデオメーカーとして機能し、ユーザーがAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に生成できるようにし、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはマーケティングビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは豊富なテンプレートライブラリを備えた包括的なオンラインエディターを提供し、企業が魅力的なマーケティングビデオを作成できるようにします。ブランドのカスタマイズ、ストックライブラリからのメディアの追加、AIアバターの活用によってメッセージを強化することができます。
HeyGenはシーズン購読プロモーションビデオの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは優れたシーズン購読プロモーションビデオメーカーとして機能し、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。AIによるボイスオーバーと字幕を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された説明ビデオを生成できます。
HeyGenのAIはビデオ編集体験をどのように向上させますか？
HeyGenは強力なAIを統合してビデオエディター体験を変革し、高品質のAI生成ビデオを簡単に制作できるようにします。私たちの技術は、ダイナミックなAIアバターの作成やスクリプトから直接ボイスオーバーを生成することをサポートし、直感的なオンラインエディター内で実現します。