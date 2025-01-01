シーズン購読プロモーションビデオメーカー：エンゲージメントを促進

AIアバターを使用して高品質のプロモーションビデオを迅速に制作し、シーズン購読の更新を促進します。

劇場の観客や文化愛好家を対象にした、魅力的な45秒のシーズン購読プロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエレガントで没入感があり、パフォーマンスと観客の反応のシーン間をダイナミックに移行し、クラシックで高揚感のあるオーケストラ音楽を伴うものにしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた物語を見事なビジュアルにシームレスに変換し、視聴者に忘れられないシーズンのための席を確保するよう招待してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインプレゼンスを向上させたい小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的な30秒のプロモーションビデオを開発してください。ビデオはエネルギッシュで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、鮮やかな色彩と明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用し、アップビートで現代的なバックグラウンドミュージックと組み合わせてください。HeyGenのAIアバターを活用して、忙しい起業家が迅速で効果的なプロモーションコンテンツの価値を簡単に理解できるように、直接かつプロフェッショナルに主要な利点を提示してください。
サンプルプロンプト2
新しいエコフレンドリーな製品ラインの潜在顧客をターゲットにした、インスパイアリングな60秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンで自然で視覚的に魅力的であり、製品をさまざまな実世界の設定でソフトでアンビエントな照明とともに紹介し、穏やかで励みになるインストゥルメンタル音楽で補完してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、外部録音機器を必要とせずに、製品の利点と持続可能性を強調する温かく説得力のあるナラティブを提供してください。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに、現代のビデオ編集ツールの効率性に焦点を当てた洗練された30秒のビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは未来的でダイナミックであり、クイックカット、アニメーショングラフィックス、インパクトのあるサウンドエフェクトを備えた洗練された電子サウンドトラックを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべてのプラットフォームでの最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、AI生成ビデオがコンテンツ作成プロセスをどのように効率化するかを強調してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

シーズン購読プロモーションビデオメーカーの使い方

AIを使用してスクリプトから見事なビジュアルまで、シーズン購読のための魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、観客を引き付けます。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロモーションビデオ用にデザインされたプロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを入力して魅力的なシーンを迅速に生成します。これにより、豊富なテンプレートライブラリを活用してクリエイティブプロセスを開始できます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
AIアバターを追加してボイスオーバーをテキストから生成するか、自分のメディアをアップロードしてビデオをパーソナライズします。私たちのプラットフォームはAIアバターを活用してスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングで洗練
ロゴ、カスタムカラーを組み込んでブランドの独自性を適用し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させます。ブランディングコントロールを利用して一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
満足したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で高品質のシーズン購読プロモーションビデオをエクスポートします。これにより、コンテンツがどのソーシャルメディアチャネルやウェブサイトにも最適に調整されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

AIを活用したビデオで輝かしい顧客の声を紹介し、信頼を築き、新しいシーズン購読のサインアップを促します。

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なプロモーションビデオメーカーとして機能し、ユーザーがAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に生成できるようにし、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはマーケティングビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは豊富なテンプレートライブラリを備えた包括的なオンラインエディターを提供し、企業が魅力的なマーケティングビデオを作成できるようにします。ブランドのカスタマイズ、ストックライブラリからのメディアの追加、AIアバターの活用によってメッセージを強化することができます。

HeyGenはシーズン購読プロモーションビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは優れたシーズン購読プロモーションビデオメーカーとして機能し、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。AIによるボイスオーバーと字幕を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された説明ビデオを生成できます。

HeyGenのAIはビデオ編集体験をどのように向上させますか？

HeyGenは強力なAIを統合してビデオエディター体験を変革し、高品質のAI生成ビデオを簡単に制作できるようにします。私たちの技術は、ダイナミックなAIアバターの作成やスクリプトから直接ボイスオーバーを生成することをサポートし、直感的なオンラインエディター内で実現します。