劇場の観客や文化愛好家を対象にした、魅力的な45秒のシーズン購読プロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエレガントで没入感があり、パフォーマンスと観客の反応のシーン間をダイナミックに移行し、クラシックで高揚感のあるオーケストラ音楽を伴うものにしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた物語を見事なビジュアルにシームレスに変換し、視聴者に忘れられないシーズンのための席を確保するよう招待してください。

