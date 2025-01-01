検索広告動画メーカー: 魅力的な動画広告を迅速に作成
AIアバターとAI駆動のツールを活用して、高品質でUGCスタイルの動画広告を作成し、ビジネスを成長させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パフォーマンスマーケターを対象にした45秒のプロフェッショナルでモダンな動画を制作し、AIビデオ広告メーカーの力を強調します。動画にはダイナミックなカットと魅力的な「AIアバター」が登場し、主要な利点を伝え、キャンペーンを最適化するためにどのように効率的に動画広告をカスタマイズできるかを示します。音声はクリーンで権威あるもので、洗練されたビジュアルプレゼンテーションを補完します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに設計された20秒のパンチの効いた動画を開発し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けの迅速なコンテンツ作成を紹介します。ダイナミックなテキストオーバーレイを使用した高速でトレンディなビジュアルスタイルを採用し、数分でインパクトのある動画広告を作成するための迅速な「ボイスオーバー生成」機能を強調します。音声は簡潔で注目を集めるもので、ソーシャルフィードでの迅速な消費に最適です。
マーケティングチームをターゲットにした60秒の本物で親しみやすい動画をデザインし、UGCスタイルの動画広告の作成を示します。ナラティブには多様で会話的なシナリオを取り入れ、アクセスしやすさとエンゲージメントを確保するために明確で目立つ「字幕/キャプション」を使用します。全体のトーンは温かく招待的で、このアプローチがどのようにして動画マーケティングの取り組みを強化するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高インパクトな動画広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオ広告メーカーは、先進的なAI駆動のツールを利用して、魅力的な動画広告の作成プロセス全体を効率化します。リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換し、動画マーケティングの取り組みを大幅に向上させます。
HeyGenはユニークな動画広告を作成するためのAIアバターを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、これを活用してユニークでパーソナライズされたUGCスタイルの動画広告を作成できます。これらのAIアバターは、パフォーマンスマーケターがさまざまなソーシャルプラットフォームでオーディエンスに共鳴する高品質な動画コンテンツを提供するのに役立ちます。
HeyGenで作成した動画広告にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、ブランドコントロール、字幕、ストックメディアを使用して、キャンペーンの目標に合わせて動画広告を完全にカスタマイズできます。
HeyGenは検索広告動画コンテンツを効率的に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、迅速に高品質な動画マーケティングコンテンツを制作するために設計された効率的な検索広告動画メーカーです。AI駆動のツールを活用することで、ビジネスは簡単にエンゲージメントを促進し、ビジネスを成長させる動画広告を作成できます。