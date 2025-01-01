スクリプトからビデオへのツール: AIで素晴らしいビデオを作成
HeyGenの強力なスクリプトからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
技術教育者を対象とした2分間のチュートリアルビデオを開発し、HeyGenのAIスクリプトからビデオジェネレーターを使用して詳細なソフトウェアウォークスルーやeラーニングモジュールを作成する方法を示します。ビデオには、複雑な概念を説明する親しみやすいカスタムアバターが登場し、明確なオンスクリーンテキストと字幕/キャプションがサポートされ、学習を強化するために視覚的に一貫したテンプレートとシーンレイアウトが使用されます。
デジタルマーケターをターゲットにした1分間のソーシャルメディアビデオをデザインし、HeyGenアプリを通じて既存のコンテンツをどれだけ簡単に目を引くプロモーションに再利用できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでトレンドを先取りし、メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなカットを利用し、さまざまなプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演します。
技術ライター向けに1分間の説明ビデオを制作し、密なドキュメントを内部または外部の視聴者向けに簡単に理解できるビデオコンテンツに変換する方法を説明します。ビデオはミニマリストで直接的なビジュアルスタイルを採用し、アクセシビリティを高めるために目立つ字幕とキャプションを強調し、自然なAIナレーションが技術的な詳細を簡単に理解できる形で伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してスクリプトをビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIスクリプトからビデオジェネレーター技術を利用して、ユーザーがスクリプトからビデオを簡単に作成できるようにします。この強力なAIビデオジェネレータープラットフォームは、テキストを解釈して動的なビジュアルコンテンツを生成し、ビデオ制作のワークフローを効率化します。
HeyGenはAIナレーションを作成し、ビデオの字幕を生成できますか？
はい、HeyGenは強力なAIナレーション機能を提供し、ビデオプロジェクトに自然な音声を提供します。さらに、HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはカスタムAIアバターにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはユーザーに最先端のAIツールを提供し、カスタムアバターをデザインしてスクリプトを表現することができます。これらのAIペルソナはコンテンツに命を吹き込み、さまざまな用途においてユニークで魅力的なプレゼンテーションを提供します。
HeyGenで作成したビデオの柔軟なエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは多様なプラットフォームとニーズに対応する柔軟なエクスポートオプションを提供し、AI生成ビデオをさまざまな形式とアスペクト比でダウンロードできます。これにより、コンテンツがソーシャルメディアやその他のデジタルチャネルでの共有に最適化されます。