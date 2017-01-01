スクリプトからビデオへのジェネレーター: テキストを魅力的なビデオに変換

どんなスクリプトからでもプロフェッショナルなビデオを簡単に作成。HeyGenの強力なAIボイスオーバーを活用して、あなたの言葉を瞬時に生き生きとさせましょう。

ソフトウェア開発者を対象にした90秒の指導ビデオを作成し、複雑なコーディングの概念をスクリプトからビデオへのジェネレーターを使用して簡単に説明する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで、動的な画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを使用し、スクリプトから直接生成された権威あるが親しみやすいAIの声でナレーションを行い、HeyGenのAIアバターをプレゼンター役として強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアコンテンツクリエイターを対象にした1分間のマーケティングビデオを開発し、書かれたテキストをビデオに変換して魅力的な製品発表を行う力を示します。エネルギッシュでモダンなビジュアル美学を採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと目立つ字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを最大化し、HeyGenの多様なナレーションスタイルに対応する強力なボイスオーバー生成機能を示します。
小規模ビジネスオーナー向けに45秒の説明ビデオを制作し、AIビデオジェネレーターを使用してプロモーションコンテンツを簡単に作成する方法に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすくシンプルで、明るい色と明確で励みになるナレーションを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと直感的なテンプレート＆シーンがビデオ制作を加速する方法を強調します。
デジタルマーケター向けに30秒のクイックチップビデオを設計し、単一のソースから複数のソーシャルプラットフォーム用にスクリプトをビデオに変換する方法を示します。高速で視覚的に豊かなスタイルを採用し、異なるアスペクト比間を流れるように移行し、簡潔なナレーションをサポートし、HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能がクロスプラットフォーム配信を簡素化する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スクリプトからビデオへのジェネレーターの仕組み

あなたのアイデアをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換。AIを活用したツールでスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換する方法を学びましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、書かれたコンテンツを入力します。AIビデオジェネレーターがテキストを処理し、ビジュアルストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
メッセージを伝えるための多様なAIアバターから選択するか、関連するストック映像やテンプレートを統合して、スクリプトを視覚的に生き生きとさせます。
3
Step 3
強化を追加する
トーンに合ったAIボイスオーバーを追加し、動的なバックグラウンドミュージックを加え、自動字幕を含めてアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
最終化されたら、さまざまな解像度とアスペクト比で簡単にエクスポートオプションを提供し、新しい短編ビデオをどのソーシャルメディアプラットフォームでも共有するのに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツ

テキストスクリプトからソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な短編ビデオを制作し、エンゲージメントとブランドの存在感を迅速に高めます。

よくある質問

HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は？

HeyGenは、高度なAIアバターと先進的なAIボイスオーバー技術を活用することで、効果的なAIビデオジェネレーターとして際立っています。クリエイティブなプロセスを簡素化し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな結果でビデオに変換するのを容易にします。

HeyGenで作成したビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターを提供しており、幅広いカスタマイズ可能な編集が可能です。バックグラウンドミュージックを簡単に統合し、ストック映像を追加し、プロフェッショナルな字幕を含めて、AI生成ビデオをブランドに完璧に合わせることができます。

HeyGenで生成されたビデオのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenは柔軟なエクスポートオプションを提供しており、高品質のAI生成ビデオをさまざまな形式でダウンロードできます。これにより、異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な短編ビデオを簡単に作成して共有できます。

HeyGenはどのようにしてスクリプトをAIでビデオに変換しますか？

HeyGenは、最先端のAIを使用して、書かれたコンテンツを動的なビジュアルに変換するスクリプトからビデオへのメーカーとして優れています。スクリプトを自然な音声のAIボイスオーバーにシームレスに合成し、リアルなAIアバターによって生き生きとさせ、テキストから完全なビデオを作成します。