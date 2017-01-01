ソフトウェア開発者を対象にした90秒の指導ビデオを作成し、複雑なコーディングの概念をスクリプトからビデオへのジェネレーターを使用して簡単に説明する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで、動的な画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを使用し、スクリプトから直接生成された権威あるが親しみやすいAIの声でナレーションを行い、HeyGenのAIアバターをプレゼンター役として強調します。

ビデオを生成